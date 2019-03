Tim Burton riceverà il David di Donatello alla carriera Storia di un loser vincente

Cinema : David di Donatello - Premio Carriera a Tim Burton : Tim Burton riceverà il Premio alla Carriera - David for Cinematic Excellence 2019 nel corso della 64a edizione dei Premi David di Donatello.

Elisa doppia e canta nella versione italiana di Dumbo di Tim Burton : Elisa sarà nella versione italiana del nuovo film Disney live action "Dumbo" (nelle sale dal 28 marzo) diretto da Tim Burton. La celebre artista darà la propria voce a Miss Atlantis, la sirena del Circo dei Fratelli Medici. Un personaggio che passa la maggior parte del suo tempo isolata in una vasca, abituata a stare in disparte, e quando il pubblico la incontra per la prima volta non è sicuramente l'artista più felice all'interno della famiglia ...

Dumbo : ecco nuovi poster e clip inedite del live-action di Tim Burton! : Dumbo: ascolta l’adattamento aggiornato di “Baby Mine”, guarda i nuovi poster e un video inedito dietro le quinte! Dumbo: Walt Disney Studios ha pubblicato online la nuova versione in formato integrale di “Baby Mine” realizzata dagli Arcade Fire. Oltre alla famosa canzone del classico d’animazione sono stati diffusi nuovi poster e una clip inedita dietro le ... Leggi tuttoDumbo: ecco nuovi poster e clip ...

Big Eyes - Rai 3/ Streaming video del film di Tim Burton - 11 marzo 2019 - oggi - : Big Eyes va in onda stasera, 11 marzo 2019, su Rai 3 per la prima serata. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 diretta da Tim Burton

Big Eyes : trama - cast e curiosità del film di Tim Burton : “Gli occhi sono sempre importanti nel film” ha detto Tim Burton in occasione dell’uscita di Alice in Wonderland (era il 2010). Gli stessi occhi che hanno fatto da collante nella pellicola a stampo biografico: Big Eyes (uscito nel 2014) diretta dal regista. Al centro della storia c’è l’amore per l’arte, ma visto da una prospettiva al femminile. È la perfetta ricostruzione di un’epoca (fra gli anni Cinquanta e Sessanta), narrata ...

Elisa canta Baby Mine per la colonna sonora di Dumbo del remake firmato Tim Burton : Elisa canta Baby Mine e prende il posto degli Arcade Fire nella versione italiana del remake del celebre film che per l'occasione porta la firma di Tim Burton. Sarà la voce italiana più internazionale a cantare le parole del tema principale di un film che narra le vicende e le sofferenze di un elefantino con le orecchie gigantesche e che Elisa ha amato fin da quando era bambina, rispecchiandosi nelle sue fragilità. Nella sua più recente ...

Ecco il dietro le quinte del "Dumbo" di Tim Burton : Uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 28 marzo, il live action firmato Tim Burton di ' Dumbo ', il famoso cartone animato Disney del 1941, il cui protagonista è un tenero elefantino ...

È morto Albert Finney - da Servo di scena a Big Fish di Tim Burton : È morto a 82 anni, dopo una breve malattia, l'attore britannico Albert Finney , tra gli artisti di punta nel Regno Unito negli anni 60. Star del Saturday Night e Sunday Morning , Finney ha ricevuto ...

Il tenero “Dumbo” rivive in live action - firmato da Tim Burton : Torna l'elefantino "Dumbo". Uno dei classici d'animazione Disney più amati rivive in chiave live-action con la regia del visionario Tim Burton. La storia è la stessa di quella del cartoon del 1941. Un film in cui si celebrano le differenze, il valore della famiglia e l'importanza di sognare con un cast stellare. Danny DeVito è il proprietario di un circo in difficoltà che assume l'ex star Colin Farrell insieme ai figli per occuparsi di un ...

Dark Shadows/ Su Italia 1 il film di Tim Burton con Johnny Deep - oggi - 6 febbraio 2019 - : Dark Shadows è un film di genere fantasy-thriller in onda su Italia 1 il 6 febbraio alle ore 21.35. Questa pellicola del 2012 è stata diretta da Tim Burton

Dark Shadows : il film di Tim Burton con Johnny Depp torna stasera in TV : Dark Shadows, in onda stasera in TV, è l'ennesima dimostrazione di come l'unione di Tim Burton e Johnny Depp non possa che creare qualcosa di buono. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2012 e basato sull'omonima soap-opera degli anni Sessanta di Dan Curtis, Dark Shadows, in onda mercoledì 6 febbraio su Italia 1 alle 21,25, è un film molto particolare, che mescola sapientemente elementi horror e della commedia, con battute acute e momenti ...