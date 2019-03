Parigi-Nizza oggi 15 marzo | sesta tappa Peynier-Brignoles | percorso e favoriti

Classifica Parigi-Nizza 2019 : Michal Kwiatkowski resta al comando : Dopo la cronometro individuale di Barbentane, Michal Kwiatkowski resta al comando della Classifica generale della Parigi-Nizza. Il corridore polacco del Team Sky con il terzo posto odierno rafforza la leadership e ora ha 19” di vantaggio su Egan Bernal e 28” su Luis León Sánchez, Di seguito la Classifica generale della Parigi-Nizza 2019 al termine della quinta tappa. Classifica Parigi-Nizza 2019: 1 Kwiatkowski Michal Team Sky 10 17:23:00 2 ...

Parigi-Nizza 2019 : Simon Yates senza rivali nella crono di Barbentane. Kwiatkowski si mantiene leader : In una cronometro individuale fortemente segnata del vento, Simon Yates (Mitchelton-Scott) domina letteralmente la decisiva prova contro il tempo di Barbentane alla Parigi-Nizza 2019. Favorito dalle condizioni meteorologiche peggiorate notevolmente dopo il suo arrivo, il britannico stacca di 7″ il venticinquenne della Katusha Alpecin Nils Politt. Al terzo posto il leader della Corsa del sole Michal Kwiatkowski (Team Sky), che dopo una ...

Parigi-Nizza - Simon Yates vince la quinta tappa : Kwiatkowski chiude terzo e difende la maglia da leader : Il corridore della Mitchelton-Scott si prende la crono odierna, piazzandosi davanti a Nils Politt e Michal Kwiatkowski La quinta tappa della Parigi-Nizza se la prende Simon Yates, che domina la crono di Barbentane facendo segnare il miglior tempo di giornata. Il corridore della Mitchelton-Scott completa in 30’26” i 25,5 chilometri, precedendo di sette secondi Nils Politt della Katusha-Alpecin. terzo posto invece per Michal ...

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Quinta tappa in DIRETTA : 14 marzo - cronometro individuale fondamentale per la classifica : Prenderà il via quest’oggi la Quinta tappa della Parigi-Nizza 2019: una cronometro adatta agli specialità, con la salita verso l’Abbaye de Saint-Michel de Frigolet (1 km al 4.2%) che potrebbe rendere più incerta la lotta per il successo. Il favorito di giornata è sicuramente il polacco della Sky Michal Kwiatkowski, già in testa alla classifica generale e che proverà a sfruttare le sue doti nelle corse contro il tempo per guadagnare altro ...

Parigi-Nizza oggi (14 marzo) - quinta tappa Barbentane-Barbentane : percorso e favoriti. Programma - orari e tv : Dopo le prime salite affrontate nella giornata di ieri, prosegue con una tappa fondamentale per l’esito finale la Parigi-Nizza 2019, corsa ciclistica di livello internazionale che si svolge sulle strade francesi. La quinta frazione sarà infatti una cronometro individuale di 25.5 km con partenza e arrivo a Barbentane che potrebbe risultare determinante in ottica classifica generale. Il percorso si presenta sicuramente adatto agli ...

Parigi-Nizza - a Nielsen la 4/a tappa : ROMA, 13 MAR - Magnus Cort Nielsen ha sorpassato i suoi compagni di fuga gli italiani Giulio Ciccone e Alessandro De Marchi, per conquistare la tappa più lunga della Parigi-Nizza a Pélussin. Il tutto ...

Parigi-Nizza 2019 : Magnus Cort Nielsen si aggiudica la quarta tappa! Terzo posto per Giulio Ciccone - Kwiatkowski nuovo leader : Una frazione avvincente e ricca di colpi di scena quella andata in scena oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza 2019. Gli attaccanti di giornata sono riusciti a sorprendere il gruppo conservando un minimo margine sull’arrivo di Pélussin, collocato a 212 km di distanza dalla partenza di Vichy, e il danese Magnus Cort Nielsen (Astana) ha conquistato la vittoria regolando i compagni di fuga con un attacco fulminante nell’ultimo ...

Parigi-Nizza 2019 - trionfo di Nielsen sul traguardo di Pelussin : Kwiatkowski nuovo leader : Nielsen trionfa nella quarta tappa della Parigi-Nizza 2019: Kwiatkowski nuovo leader della classifica generale I ciclisti hanno iniziato a fare sul serio alla Parigi-Nizza 2019: dopo le prime tre tappe dedicate ai velocisti, oggi da Vichy a Pelussin i corridori hanno affrontato la prima frazione montuosa della corsa francese. Il vincitore della tappa odierna è stato un ottimo Nielsen: il corridore dell’Astana ha trionfato sul ...

Parigi-Nizza 2019 - Barguil tira un sospiro di sollievo : “ho perso conoscenza e la prima diagnosi è stata allarmante” : Le parole di Barguil dopo la terribile caduta nella seconda tappa della Parigi-Nizza 2019 che lo ha costretto al ritiro Una brutta caduta nella seconda tappa ha costretto Warren Barguil a ritirarsi dalla Parigi-Nizza 2019. Il corridore francese della Arkéa-Samsic ha perso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale per una serie di accertamenti. In un primo momento è stato diramata un’informazione secondo la quale Barguil aveva ...

Parigi-Nizza 2019 - scene esilaranti nella terza tappa : la caduta di Pacher diventa virale [VIDEO] : Quentin Pacher esilarante nella terza tappa della Parigi-Nizza 2019: la goffa caduta del ciclista della Vital Concept diventa virale In attesa di scoprire come cambierà la classifica generale della Parigi-Nizza 2019 al termine del primo tappone di montagna, attualmente in corso, è impossibile non dare spazio ad una scena davvero esilarante con Pacher protagonista. Il corridore della Vital Concept, non è ancora chiaro per quale motivo, ha ...

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Quarta tappa in DIRETTA : 13 marzo. Frazione mossa - big pronti allo spettacolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Quarta tappa della Parigi-Nizza 2019, 212 chilometri da Vichy a Pelussin. Si tratta di una Frazione particolarmente impegnativa con un finale molto mosso caratterizzato dalla presenza di ben quattro GPM da percorrere in rapida successione negli ultimi 60 km. Si farà tremendamente sul serio dopo tre giornate riservate esclusivamente ai velocisti con i successi di Groenewegen e Bennett, oggi usciranno ...

Parigi Nizza 2019 in tv : diretta streaming - in chiaro e replica : Parigi Nizza 2019 in tv: diretta streaming, in chiaro e replica La Parigi Nizza è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge ogni Marzo tra Parigi e Nizza . E’ conosciuta anche come “Corsa del Sole”, per via del miglioramento meteorologico che solitamente accompagna la corsa nel passaggio dal nord al sud della Francia. Dal 2005 al 2007 ha fatto parte del calendario dell’ UCI ProTour, mentre dal ...

Parigi-Nizza oggi (13 marzo) - quarta tappa Vichy-Pélussin : percorso e favoriti. Programma - orari e tv : oggi (mercoledì 13 marzo) si correrà la quarta tappa della Parigi-Nizza: 212 km da Vichy a Pélussin. La frazione odierna sarà la più lunga di questa edizione e anche la prima importante in ottica classifica generale. Il percorso è infatti caratterizzato da un continuo saliscendi con ben cinque GPM in Programma. Il primo è la Côte de Cheval-Rigon (5,7 km al 3,9%) al km 18,5 e poi gli altri quattro sono condensati negli ultimi 60 km: Côte de ...

Parigi Nizza - Benett conquista la terza tappa. Aru si ritira : L'irlandese Sam Bennett, Bora-Hansgrohe, ha vinto in volata la terza frazione della Parigi-Nizza, superando Caleb Ewan, Lotto-Soudal, e Fabio Jakobsen, Deceuninck - Quick Step,. Da registrare il ...