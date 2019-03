Global Strike for Future | ecco come sarebbe il futuro della Terra senza un’azione rapida

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il nostro clima ha moto la vita sullaper migliaia di anni. La combinazione di atmosfera, oceani, terre, ghiaccio e la vita sul nostro pianeta che agisce sotto il potere del sole crea il clima in cui viviamo. L’atmosferaè uno strato sottile in termini relativila buccia di una mela, avvolto intorno al pianeta. È prevalentemente costituita da azoto e ossigeno, ma contiene anche altri gas serra,l’anidride carbonica (CO₂), che intrappolano il calore del sole e mantengono un calore sufficiente a far prosperare la vita sul pianeta. Il tutto in un equilibrio perfetto.Il problema è che anche l’anidride carbonica generata dalle attività umane rimane intrappolata nell’atmosfera, aumentando le temperaturei e alterando quell’equilibrio necessario a mantenere il clima migliore per la vita sullaperché oggi milioni di giovani sono scesi in ...

RaiRadio2 : E allora sì @CaterpillarAM festeggia il Global Climate Strike for Future! Ritwitta per salvare il pianeta… - UNICEF_Italia : 500.000 morti all'anno per inquinamento in Europa, 7 milioni nel mondo 17 milioni di bambini che respirano aria tos… - CAI150 : #Clima, il Presidente della Commissione Tutela Ambiente Montano del #CAI si complimenta con i giovani per il 'Globa… -