Niente pompa il Pil più del cemento | ma a farne le spese è l’ambiente Benvenuti nell’età

(Di martedì 12 marzo 2019) Da quando l’homo sapiens è comparso sulla Terra, la storia è stata segnata dai materiali che ha utilizzato per affrontare la sfida della natura, costruire gli oggetti di cui aveva bisogno e fabbricare il proprio rifugio. Nella preistoria, l’uomo si è evoluto dall’età della pietra attraverso l’età dei metalli (in sequenza: rame, bronzo e ferro) e, con l’età antica, iniziò la litizzazione dell’architettura, dove il laterizio conquistò un ruolo preminente.Oggi, il calcestruzzo è la sostanza più diffusa sulla Terra, subito dopo l’acqua. Viviamodel calcestruzzo e, se l’industria delfosse una nazione, sarebbe la terza nazione al mondo per emissioni di anidride carbonica – circa 2,8 miliardi di tonnellate – più di Cina e Stati Uniti. E il calcestruzzo sta guadagnando terreno perfino negli Stati Uniti, dove le costruzioni in legno sono molto apprezzate, ...

