Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 | calendario | date | risultati e punti Galles e

Sei Nazioni femminile 2019 : Inghilterra-Italia 55-0. Passivo pesante anche in ottica Classifica finale : L’Inghilterra stende per 55-0 l’Italia nella quarta giornata giornata del Sei Nazioni femminile: ad Exeter dopo un buon primo tempo delle azzurre, chiuso sotto di 21, nella ripresa le padrone di casa dilagano portando a nove il numero delle mete messe a segno. Sconfitta pesante anche in ottica classifica finale, con l’Italia che stasera verrà scavalcata dalla Francia, ma soprattutto le azzurre ora rischiano di perdere il terzo ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. L’Irlanda rientra in corsa per il successo finale : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Italia seconda alle spalle dell’Inghilterra : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...

Risultati e Classifica Serie D Girone G - 30a giornata : Lanusei sempre davanti a tutti : Una vera e propria goleada ha caratterizzato la 30^ giornata del Girone G di Serie D, nessuna partita è terminata a reti bianche e il risultato con più gol è stato Budoni – Latina 5-2. Le gare sono state giocate domenica 3 marzo 2019 tra le 14:30 e le 15. Risultati 30^ giornata Il Lanusei ha vinto a Sassari e rimane ben saldo in vetta alla classifica. I sardi sono gli unici della zona play-off a non aver conquistato i tre punti: Trastevere ...