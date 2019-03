Basket | quarti di finale Eurocup 2019 | Malaga espugna Berlino | lo Unics stravince il

oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Tre vittorie casalinghe ed un solo colpo in trasferta in gara 1 deididi. L’unica vittoria fuori casa è quella degli spagnoli dell’Unicaja, che hanno sconfitto 91-90 i tedeschi dell’Albaal termine di una pazzesca rimonta da -17 all’intervallo e con il canestro della vittoria di Mathias Lessort, top scorer con 18 punti, arrivato a tre secondi dalla fine.Non c’è stata storia nel derby russo. LoKazan ha demolito il Lokomotiv Kuban Krasnodar per 86-66. Un +20 severissimo e maturato tutto in un secondo tempo perfetto per lo(45-28 il parziale). Grandissima prestazione di Errick McCollum, che ha messo a referto 32 punti, frutto anche dei 15 tiri liberi segnati (100% dalla lunetta).Altra vittoria in rimonta quella dei francesi dell’Asvel Villeurbanne. I transalpini si sono imposti 79-75 contro gli ...

