Emma Marrone parla dell’amicizia con Fiorella Mannoia e le colleghe | “Solo tra donne

Massimiliano Galli continua ad offendere Emma Marrone : 'Sta sempre a gambe aperte' : Il consigliere comunale della Lega, Massimiliano Galli torna nuovamente a parlare ed attaccare la cantante salentina Emma Marrone. Infatti, l'uomo che è stato espulso dal suo partito per le frasi sessiste nei confronti della cantante, non contento della bufera che aveva già creato, ha continuato a difendere la sua posizione davanti alle telecamere prima del programma di Mediaset "Le Iene" e poi anche al programma radiofonico di Cruciani, La ...

Emma Marrone canta con due ragazzi con la sindrome di Down - il post : "Sono due elettori Pd" : Dopo l'ospitata-TV a C'è posta per te , trasmessa sabato sera su Canale 5, sono apparsi alcuni commenti critici online e non solo su Emma Marrone , che aveva fatto parlare di sé per il monito politico ...

Il leghista che ha attaccato Emma Marrone non chiede scusa - anzi rincara la dose : In chiusura del concerto, infatti, la ex concorrente di Amici aveva urlato ai suoi fan l'appello 'Aprite i porti!', prendendo in questo modo le distanze dalla linea politica adottata da Matteo ...

Il consigliere Galli a Le iene : 'Non chiedo scusa ad Emma Marrone - dovrebbe farlo lei' : Durante la puntata de Le iene di domenica 24 febbraio è stato trasmesso un servizio che ha indignato l'opinione pubblica: un'inviata del programma, infatti, ha intervistato Massimiliano Galli dopo il commento sessista che ha scritto su Facebook contro Emma Marrone. L'uomo, nonostante sia stato espulso dalla Lega per l'offesa che ha rivolto alla cantante, non si è mostrato pentito delle parole che ha usato sui social, anzi ha fatto sapere che ...

Insulti a Emma Marrone - il consigliere leghista rincara la dose : 'Ha detto una grossa cazzata' : "La mia è stata un'iperbole. Non ho intenzione di chiederle scusa". Queste le parole di Massimiliano Galli , il consigliere consigliere comunale di Amelia, Terni, della Lega espulso dal partito pochi ...

C'è posta per te - Emma Marrone ospite : 'Quando mi ricapita che uno mi vuole sposare' : Emma Marrone è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica e non solo per la musica. Dopo aver informato i suoi fedeli fan di essere a lavoro per la release del singolo 'Love is madness' featuring Thirty seconds to Mars, l'artista di Sarò Libera è apparsa nella vesti di ospite nella nuova puntata di C'è posta per te, dove è riuscita a sorprendere 2 giovani fan, Claudio ed Enrico. Emma Marrone strega il pubblico di C'è posta per te La cantante ...

Matteo Salvini sul leghista che ha offeso Emma Marrone : 'Ha detto un'idiozia' : Non accenna a placarsi la polemica sull'insulto sessista che l'ormai ex consigliere comunale della Lega Massimiliano Galli ha rivolto ad Emma Marrone tramite il suo profilo Facebook. Dopo aver saputo che il politico è stato espulso dal partito e dopo aver sentito lo sfogo tra le lacrime della cantante ad Ancona, è toccato a Matteo Salvini dire la sua su questa incresciosa vicenda che lo vede coinvolto seppur indirettamente. Il vice Premier ha ...

Matteo Salvini difende Emma Marrone dopo gli insulti : “Un’idiozia. Andrò a un suo concerto” : Il vicepremier Matteo Salvini ha mostrato vicinanza alla cantante Emma Marrone, dopo gli insulti sessisti dell'ex consigliere della Lega di Amelia, Massimilano Galli: "Ha detto un'idiozia, spero di riuscire ad andare a un suo concerto se ne avrò il tempo".Continua a leggere

Emma Marrone - Salvini prova a chiudere la polemica a 36 ore dagli insulti sessisti del consigliere leghista. Ecco cosa ha detto : Dopo 36 ore dalla frase sessista del consigliere leghista di Amelia (Terni), Massimiliano Galli, che aveva scritto a Emma Marrone di “aprire le gambe”, Matteo Salvini ha provato a chiudere la polemica su domanda esplicita dei giornalisti. Da Piacenza, dove ha incontrato l’imprenditore Angelo Peveri, in carcere per tentato omicidio ai danni di un ladro, il leader della Lega ha gettato acqua sul fuoco. L'articolo Emma Marrone, ...

C'è posta per te - clamorosa Emma Marrone : cosa le sfugge nella risposta al fan down : Un'ospite speciale a C'è posta per te di Maria De Filippi. Dopo le polemiche in settimana con Matteo Salvini, ospite in studio a Canale 5, ecco Emma Marrone. La cantante ha conquistato Enrico e Claudio, due ragazzi con sindrome di down che sono due suoi fan sfegatati. La Marrone ha conquistato tutti