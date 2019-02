Ciclismo su pista | Mondiali 2019 | azzurre in semifinale nell’inseguimento a squadre!

oasport

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Primo obiettivo raggiunto per l’Italia aidisua Pruszkow (Polonia). Il quartetto femminile approda innell’inseguimento a squadre grazie al quarto posto nelle qualificazioni. Letizia Paternoster, Martina Alzini, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini hanno realizzato il tempo di 4:20.065, al di sotto del loro potenziale, ma comunque sufficiente per restare in corsa per la finale. Raggiungerla sarà però complicato, visto che inl’Italia dovrà affrontare l’Australia, che ha dominato la prova odierna con il grande tempo di 4:14.915. Nell’altra si sfideranno invece la Gran Bretagna, seconda in 4:15.618, e la Nuova Zelanda, terza in 4:19.065.La sorpresa di giornata è invece il settimo posto (4:25.384) delle ormai campionesse uscenti degli Stati Uniti, che non potranno quindi difendere il titolo conquistato lo scorso anno ad Apeldoorn. ...

