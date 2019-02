Attese positive per CIR

Attese positive per Atos : Chiusura del 22 febbraio Brillante rialzo per Atos , parte del CAC40 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,32%. Operatività odierna: Il quadro operativo ...

Attese positive per Amplifon : Chiusura del 14 febbraio Ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive , tra i componenti del FTSE MIB , che chiude la seduta con una flessione dello 0,25%, ma che mostra un trend rialzista di ...

Attese positive per Symrise : Chiusura dell'11 febbraio Brillante rialzo per Symrise , parte del MDAX , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,25%. Operatività odierna: A livello operativo, si ...

Attese positive per Exor : Chiusura del 5 febbraio Brillante rialzo per la società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli , parte del FTSE MIB , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno ...

Attese positive per Paddy Power Betfair : Chiusura del 4 febbraio Seduta positiva per Paddy Power Betfair , tra i componenti del FTSE 100 , che avanza bene e porta a casa un +0,63%. Operatività odierna: L'analisi tecnica dei dati segnala un'...

Attese positive per Acerinox : Chiusura dell'1 febbraio Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , tra i componenti dell' Ibex 35 , che avanza bene e porta a casa un +0,48%. Operatività ...

Attese positive per Piaggio : Chiusura del 29 gennaio Brillante rialzo per la big delle due ruote , parte del FTSE Italia All-Share , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,52%. Operatività ...

Attese positive per Schroders : Chiusura del 21 gennaio Seduta positiva per Schroders , tra i componenti del FTSE 100 , che avanza bene e porta a casa un +0,49%. Operatività odierna: L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione ...

Attese positive per Hermes : Chiusura dell'8 gennaio Brillante rialzo per la maison di moda francese , parte del CAC40 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,63%. Operatività odierna: Le ...

Attese positive per Ferragamo : Chiusura dell'8 gennaio Seduta positiva per la maison del lusso , tra i componenti del FTSE MIB , che avanza bene e porta a casa un +0,28%. Operatività odierna: A livello operativo, il titolo presenta ...

Attese positive per Rhoen-Klinikum : Chiusura del 3 gennaio Seduta positiva per Rhoen-Klinikum , tra i componenti dello SDAX , che avanza bene e porta a casa un +0,72%. Operatività odierna: Lo status tecnico di Rhoen-Klinikum favorisce ...