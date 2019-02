Senza scuola perché bimbi non vaccinati

: «Mio figlio senza scuola per 5 compagni no vax. Le madri? Non mi ascoltano» La storia - Corriere : «Mio figlio senza scuola per 5 compagni no vax. Le madri? Non mi ascoltano» La storia - Corriere : «Mio figlio senza scuola per 5 compagni no vax. Le madri? Non mi ascoltano» La storia - AvvLucaDeRosa : RT @Corriere: «Mio figlio senza scuola per 5 compagni no vax. Le madri? Non mi ascoltano» La storia -

Matteo,otto anni è guarito dalla leucemia, ma non può tornare a,a Roma,perchè alcuni suoi compagni non sonoed essendo lui immunodepresso,potrebbe rischiare la vita. La mamma giura che ci tornerà su quei banchi anche se dopo mesi di chemioterapia,è un po' cambiato. La regione Lazio ha detto che verificherà le situazioni di sicurezza."Se mio figlio prende il morbillo,muore" ha detto la mamma di Matteo.Ha trovato la collaborazione di molte mamme nel far vaccinare imentre ha difficoltà con le no-vax.(Di sabato 23 febbraio 2019)