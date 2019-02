Ancelotti: «Il mio Napoli lo vorrei con la cazzimma dell’Atletico Madrid»

ilnapolista

: RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Insigne: 'Lavoriamo per arrivare in finale in Europa League, la fascia di capitano dà responsabilit… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Insigne: 'Lavoriamo per arrivare in finale in Europa League, la fascia di capitano dà responsabilit… - apetrazzuolo : KISS KISS - Napoli, Insigne: 'Lavoriamo per arrivare in finale in Europa League, la fascia di capitano dà responsab… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) «Mai chiesto ai miei di fare il fuorigioco» Dall’abiura del fuorigioco al disvelamento di una clausola del contratto con De Laurentiis: «Deve farmi incontrare Robert De Niro». Fino a quella che posiamo definire una critica rispetto all’esasperazione del possesso palla: «Non è possibile che il portiere sia tra i giocatori di una squadra che toccano di più il pallone, prima o poi cambieranno il regolamento».Ilsta ha incontrato Carloprima della trasferta di Parma. L’allenatore ci ha concesso un’ampia conversazione in cui ha toccato tanti temi. Abbiamo scoperto che il leader calmo ha un tallone d’Achille: l’egoismo in campo. E per una questione di egoismo cominciò ala crisi con Florentino Perez. Non ama i mezzucci sul terreno di gioco, ma la sana cattiveria gli piace eccome. La chiama, alla napoletana. La vorrebbe nel suoNon possiamo non ...