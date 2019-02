Vedere cammello per avere moneta Francia e Germania trovano l' accordo sull' eurobudget

huffingtonpost

(Di venerdì 22 febbraio 2019) La frequenza con cui i leader di Parigi e Berlino si incontrano per discutere separatamente di temi che riguardano anche gli altri 26 Paesi dell'Unione Europea e gli altri 17 dell'Eurozona è il sintomo più indicativo della difficoltà del momento. Dopo solo una settimana dalla firma del manifesto industriale franco-tedesco da parte dei rispettivi ministri dell'Economia, la cancelliera Angela Merkel e il presidente Emmanuel Macron si rinuovamente a tu per tu per parlare dei principali problemi di politica economica e internazionale sui quali coinvolgere gli altri partner nel Consiglio Ue tra un mese esatto. Solo un mese fa, invece, i due leader si sono incontrati ad Aquisgrana per rinverdire lo storico trattato di amicizia, condito da una lunga serie di impegni per una maggiore integrazione delle due economie. La "riunione di lavoro" di mercoledì a ...