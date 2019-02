Mahmood | Salvini? Solo questione di gusti musicali | non voglio vedere il marcio

La Confessione - Mahmood su Nove : “Salvini? Mi ha scritto complimentandosi - anche se ‘non rientro nei suoi gusti musicali'” : Al centro di molte polemiche per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, madre sarda e papà egiziano, è l’ospite de “La Confessione” in onda su Nove venerdì 22 febbraio alle 22.45. Con il conduttore Peter Gomez, il cantante, nato e cresciuto a Gratosoglio, periferia sud di Milano, torna ad affrontare la discussione sulle reazioni scatenate dalla sua ...

Ora "Soldi" di Mahmood si trasforma in "Porti" per fare il verso a Matteo Salvini : Da "Soldi" "Porti". Già, il brano di Mahmood, vincitore - con un mare di polemiche - di Sanremo 2019 è stato storpiato in "Porti" per fare il verso a Matteo Salvini.Come? Grazie alla fantasia delle trasmissione "Un giorno da Pecora", su Rai Radio Uno, la canzone (che sta spopolando anche su Spotify) è stata trasformata in un pezzo political-pop, il cui testo ironizza le battaglia politiche del ministro dell"Interno in materia di immigrazione, ...

Le Iene - Mahmood viene intervistato e canta L'Italiano : saluta Ultimo e risponde a Salvini : Nonostante il festival della canzone italiana sia ormai finito le polemiche ancora non sono terminate. Le Iene hanno intervistato il vincitore di Sanremo e gli hanno chiesto di rispondere a Salvini e di mandare un saluto a Ultimo. Mahmood intervistato da Le Iene Non appena è terminato il Festival di Sanremo e il premio aggiudicato a Mahmood, Salvini ha commentato: "La canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite?". La ...

Mahmood canta la rabbia di Salvini : 'Guarda Montalbano e perde controllo' : La Sora Cesira canta il disappunto di Matteo Salvini dopo la decisione della Rai di mandare in onda una puntata di "Il commissario Montalbano" che affronta il tema dei migranti. Lo fa sulle note della ...

Salvini - messaggio al vincitore del Festival Mahmood : 'Goditi il tuo successo' : Dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo, ci sono state troppe polemiche che hanno coinvolto anche il mondo della politica. In particolare, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva dichiarato tramite un post su Facebook di preferire un altro cantante, Ultimo, arrivato secondo alla kermesse canora. Da qui alla strumentalizzazione politica, il passo è stato brevissimo. Tra il vincitore del Festival ed il vicepremier, però, c'è ...

Prete pro Salvini - don Vitaliano sfida : «Farò cantare Mahmood in chiesa» : «Non si può sentire, è semplicemente vergognosa» ha detto di «Soldi», la canzone vincitrice del Festival di Sanremo e del suo interPrete Mahmood, don Salvatore...

'Mahmood è l'emblema del fallimento del pensiero salviniano. Lui è italiano come tanti altri' : La conduttrice del Dopofestival parla di Sanremo, sottolineando l'importanza dei giovani e criticando aspramente la politica di Salvini