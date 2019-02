Europa League | negli ottavi sarà Eintracht-Inter e Napoli-Salisburgo

Europa League - i sorteggi degli ottavi : per l'Inter c'è l'Eintracht Francoforte - Napoli contro il Salisburgo : sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. l'Inter pesca l'Eintracht Francoforte e giocherà la prima sfida in Germania, mentre il Napoli trova il Salisburgo e disputerà la gara di andata al San Paolo. Le partite si disputeranno il 7 e il 14 marzo. Ai sedicesimi gli

Europa League - una scia di fuoco ‘scorta’ lo Zenit allo stadio : la coreografia dei fan è spettacolare (e la squadra vince) : Lo Zenit San Pietroburgo è stato accompagnato verso l’ingresso allo stadio per la partita contro il Fenerbahce, valida per l’Europa League, da una spettacolare coreografia dei suoi tifosi. I fan della squadra russa – che ha poi ribaltato il risultato dell’andata, guadagnando gli ottavi di finale – hanno accesso migliaia di fumogeni al passaggio del pullman creando un effetto spettacolare. Le immagini sono state ...

Sorteggio Europa League - l’analisi : Francoforte e Salisburgo - avversari insidiosi per Inter e Napoli : Sono andati in scena i sorteggi validi per gli ottavi di finale di Europa League, due le squadre italiane in corsa, l’Inter e Napoli. Sorteggio dai due volti per gli uomini di Spalletti e Ancelotti, sono state evitate squadre del calibro di Arsenal, Chelsea e Siviglia ma Francoforte e Salisburgo non sono avversari da sottovalutare. In particolar modo la squadra tedesca è molto fisica e quindi difficile da affrontare, nei sedicesimi ...

Inter-Eintracht Francoforte - ottavi Europa League 2019 : programma - orari e tv. Date di andata e ritorno : Saranno i tedeschi dell’Eintracht Francoforte gli avversari dell’Inter negli ottavi di finale di Europa League 2019. Un sorteggio tutto sommato positivo per i neroazzurri, che se la vedranno con una squadra insidiosa, ma oggettivamente non trascendentale. Al momento il Francoforte occupa la settima posizione in Bundesliga. Andiamo a scoprire il programma del doppio confronto. programma Inter-Eintracht Francoforte, ottavi Europa ...

Napoli-Salisburgo - ottavi Europa League 2019 : programma - orari e tv. Date di andata e ritorno : Saranno gli austriaci del Salisburgo gli avversari del Napoli agli ottavi di finale di Europa League 2019. Un sorteggio positivo per i partenopei, che tuttavia non dovranno sottovalutare una squadra che, nella passata edizione, eliminò la Lazio. Andiamo a scoprire il programma completo del doppio confronto. programma Napoli-Salisburgo, ottavi Europa League 2019 andata: GIOVEDI’ 7 MARZO Napoli-Salisburgo ritorno: GIOVEDì 14 ...

Vincitrice Europa League - per Bergomi “più Napoli che Inter” : L’opinione dello zio In occasione del sorteggio di Europa League, in corso in questi istanti a Nyon, Giuseppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Io direi che il Napoli è una squadra molto forte e ha qualche chance in più di arrivare in fondo alla competizione, anche perché l’Inter ha una rosa ristretta che condiziona le scelte di Spalletti. Sarà importante il calendario, perché molto dipende ...

