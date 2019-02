Europa League | Eintracht e Salisburgo esultano | Felici

Europa League : l'Inter pesca l'Eintracht - ostacolo Salisburgo per il Napoli : Urna dolce-amara per le italiane negli ottavi di Europa League . A Nyon Inter e Napoli evitano il derby, Chelsea e Arsenal, ma pescano due avversari ostici. La squadra di Spalletti dovrà vedersela con ...

Europa League - Ancelotti : “Salisburgo? Ottima squadra. Ecco cosa servirà” : Ancelotti SALISBURGO- Il Napoli pesca il Salisburgo e si prepara a vivere gli ottavi di finale da autentica protagonista. In casa partenopea c’è la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di recitare un ruolo da leader nella competizione europea. Ancelotti, dopo il sorteggio, ha commentato i prossimi avversari. Salisburgo tosto, caparbio e determinato. […] L'articolo Europa League, Ancelotti: “Salisburgo? Ottima ...

Europa League 2019 - calendario e orari ottavi e fase finale : Le partite di andata Giovedì 7 marzo ore 18.55 EINTRACHT FRANCOFORTE-INTER Dinamo Zagabria-Benfica Siviglia-Slavia Praga Rennes-Arsenal Zenit-Villarreal Giovedì 7 marzo ore 21.00 Chelsea-Dinamo Kiev ...

Inter : tutto sull'Eintracht Francoforte - miglior attacco di Europa League : NYON - Sarà l' Eintracht Francoforte , attacco più prolifico dell'Europa League, l'avversaria negli ottavi dell 'Inter . Il sorteggio di Nyon riserva un avversario complesso ai nerazzurri, che non ...

Europa League - una scia di fuoco ‘scorta’ lo Zenit allo stadio : la coreografia dei fan è spettacolare (e la squadra vince) : Lo Zenit San Pietroburgo è stato accompagnato verso l’ingresso allo stadio per la partita contro il Fenerbahce, valida per l’Europa League, da una spettacolare coreografia dei suoi tifosi. I fan della squadra russa – che ha poi ribaltato il risultato dell’andata, guadagnando gli ottavi di finale – hanno accesso migliaia di fumogeni al passaggio del pullman creando un effetto spettacolare. Le immagini sono state ...

