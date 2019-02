Comunicazione Enea ristrutturazioni | slitta ancora al 1° aprile | come fare

Comunicazione Enea ristrutturazioni - slitta al 21 febbraio : come fare : Si avrà un po’ più tempo per presentare la Comunicazione Enea per i lavori di ristrutturazione effettuati in casa propria, non tanto di più, ma è già qualcosa, considerando che il sito dell’Ente è andato in tilt per gli eccessivi accessi: dall’iniziale termine del 19 febbraio, la data ultima in cui si può inviare la Comunicazione obbligatoria è slittato a giovedì 21 febbraio 2019. Vediamo chi è obbligato a rispettare questi tempi e chi deve ...