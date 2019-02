Voto 5 Stelle su Salvini | democrazia diretta o usurpazione di potere?

Diciotti - iscritti 5 stelle con il Voto online dicono no a processo per Salvini : Gli iscritti del Movimento 5 stelle dicono no al processo per Matteo Salvini sul caso Diciotti. Secondo la maggioranza di chi ha votato online sulla piattaforma Rousseau il vicepremier leghista ha ...

Diciotti - i risultati del Voto online : la base dei 5 Stelle "grazia" Salvini : Gli iscritti ai 5 Stelle hanno deciso per non procedere contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini con il 59% dei voti

Diciotti - Voto online del M5s su Salvini che rassicura : “Governo non cadrà”. Berlusconi : “Ricatto. 5 Stelle prendono in giro la base” : È il giorno del voto online per il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti, e dalle 10 alle 19 la base voterà sulla piattaforma Rousseau per decidere se mandare (votando No) o meno (votando Sì) Salvini a processo. Se i tre sindaci M5s finiti sotto inchiesta Appendino, Nogarin e Raggi spiegano al Fatto che “il governo va processato”, il ministro dell’Interno in tre colloqui con Repubblica, Stampa e Messaggero dice: “Per me il ...

Caso Diciotti - l'«asticella» dei 5 Stelle per il Voto sul processo a Salvini : «Ci vorrebbe il 70% di no» : «Martedì saprete la nostra posizione». Il voto sulla piattaforma Rousseau è fissato per domani, a lui è stato anche chiesto di preparare un video per spiegare i termini della questione Salvini-...

