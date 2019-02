Valanga a Crans Montana | morto uno degli sciatori travolti

Una delle persone travolte dalla Valanga a Crans-Montana è morta : Un uomo francese di 34 anni che era stato travolto dalla valanga su una pista da sci di Crans-Montana , in Svizzera, è morto a causa delle ferite subite. Era una delle quattro persone soccorse martedì e l’unico in condizioni gravi.

Valanga a Crans Montana : 6 persone disperse : Aggiornamento ore 20.00 - Il numero delle persone travolte oggi dalla Valanga in Svizzera non è ancora stato accertato, ma la polizia del Canton Vallese ha fatto sapere in serata che "diverse persone sono state tratte in salvo", senza fornire alcun dettaglio sul numero e sulle loro condizioni di salute. Stando a quanto trapela dalla stampa locale, però, almeno sei persone risulterebbero ancora disperse.17.00 - Nel primo pomeriggio di oggi, ...