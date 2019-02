Tria alla Camera | Manovra bis? È ancora presto per parlarne

Il Ministro Tria al question time alla Camera : "Prematuro esprimersi su manovra correttiva" : Def entro il 10 aprile Rispondendo a un'interrogazione di Leu il Ministro Tria ha reso noto che "il documento di economia e finanza verrà presentato secondo i termini di legge", vale a dire entro ...

RimpaTriata da Roma alla Corea del Nord la figlia dell'ex ambasciatore disertore - Sky TG24 - : Secondo quanto ha riferito l'ex numero due dell'ambasciata NordCoreana a Londra, la ragazza, studentessa delle superiori, sarebbe stata riportata a Pyongyang con la forza. Si tratterebbe di una ...

IndusTria - allarme nel governo. La Lega : la legislatura ora rischia : Il crollo della produzione Industriale allunga le orecchie del vicepremier che alle analisi non particolarmente ottimiste sul futuro dell'economia del suo sottosegretario, il leghista Giancarlo ...

IndusTria - allarme nel governo. La Lega : la legislatura ora rischia : La soddisfazione per il voto in giunta addolcisce solo in parte la giornata di Matteo Salvini. Il crollo della produzione Industriale allunga le orecchie del vicepremier che alle analisi non...

Pd : incontro mozione Zingaretti su lavoro - Damiano 'allarme su dati indusTria' - 2 - : AdnKronos, L'intervento conclusivo è stato svolto da Pierpaolo Baretta, già Segretario generale aggiunto della Cisl e Sottosegretario all'Economia nei Governi Letta, Renzi e Gentiloni. L'incontro odierno moderato da Marco Giordano, il nuovo Coordinatore della Sezione San Lorenzo del Circolo Pd Roma II si è svolto nell'ambito delle ...

Pd : incontro mozione Zingaretti su lavoro - Damiano 'allarme su dati indusTria' - 2 - : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp , AdnKronos, - L'intervento conclusivo è stato svolto da Pierpaolo Baretta, già Segretario generale aggiunto della Cisl e Sottosegretario all'Economia nei Governi Letta, Renzi e Gentiloni. L'incontro odierno - moderato da Marco Giordano, il nuovo Coordinatore della Sezione San Lorenzo del Circolo Pd Roma II - si è svolto nell'ambito delle ...

PediaTria : in 17 anni raddoppiato il tempo dei più piccoli davanti alla tv : piccoli spettatori crescono. Nonostante l’arrivo di tablet e smartphone, il piccolo schermo resiste come ‘tata tecnologica’ dei più piccini. Secondo uno studio americano pubblicato su ‘Jama Pediatrics‘, infatti, i bambini sotto i 6 anni passano la maggior parte del tempo davanti a uno schermo guardando la tv. E in 17 anni questo lasso di tempo è raddoppiato, almeno tra i più piccoli, arrivando a 3 ore al giorno tra ...

Ama - caos nella società dei rifiuti di Roma. Il presidente rimosso : “La verità verrà a galla”. A rischio piano indusTriale : “Noi costretti a produrre atti illegali? Se non l’abbiamo fatto e stiamo andando via, fatevi delle domande”. C’è una regia dietro le vicende degli ultimi mesi? “Stiamo mettendo in fila i fatti. In settimana ci sarà una conferenza stampa. Voi fatevi delle domande e datevi delle risposte. Noi abbiamo fatto lo stesso”. E poi sul coinvolgimento degli inquirenti: “Abbiamo fiducia che la verità verrà a galla”. Sono le ultime parole di Lorenzo ...

Fiorini : 'Lo stop alla Bretella Campogalliano-Sassuolo è un danno enorme per i distretti indusTriali dell'Emilia' : "I nostri distretti industriali " ha aggiunto la deputata Fiorini " e specialmente quei settori di eccellenza come l'industria ceramica, e non solo, che esportano il made in Italy in tutto il mondo, ...

Alitalia - vertice Conte-Di Maio-Tria : ok alla partecipazione del Mef : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria. Il tutto però "a condizione della sostenibilità del ...

Dubbi dell’Europa su analisi costi Tav - allarme ConfindusTria. Di Maio diserta vertice : Pioggia di reazioni all'analisi costi-benefici sulla Tav che 'boccia' in modo netto l'opera. La Commissione europea non commenta le cifre: "Stiamo ancora esaminando il documento che ci e' stato inviato dal governo - riferiscono fonti Ue - ci sono alcuni aspetti del documento che dovranno essere chiariti con le autorita' italiane", aggiungono le stesse fonti contattate dall'Agi. Gli industriali invece lanciano subito un allarme sulla mancata ...

Mondiali sci 2019 - Team Event : bronzo per l'Italia. Oro alla Svizzera davanti all'AusTria : bronzo per l'Italia nella gara a squadre per nazioni ai Mondiali di sci di Are. L'Italia - che si è affidata soprattutto ai giovani con Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Lara della Mea e Irene Curtoni -...

Che fare con i jihadisti europei rimpaTriati dalla Siria : La Francia è divisa sul rimpatrio dei jihadisti francesi e delle loro famiglie. Una questione che interessa tutta l’Europa e gli Stati Uniti. Leggi

Dalla card numero uno del reddito di cittadinanza - alla lite Tria-Brunetta : la settimana politica in due minuti : Dalla presentazione della prima card del reddito di cittadinanza, con tanto di show e citazioni al battibecco in Aula tra il ministro Tria e Brunetta. Ecco riassunta in meno di due minuti e mezzo la settimana politica L'articolo Dalla card numero uno del reddito di cittadinanza, alla lite Tria-Brunetta: la settimana politica in due minuti proviene da Il Fatto Quotidiano.