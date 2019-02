Dua Lipa adora la nuova canzone di Katy Perry e Zedd quanto te

Da Lady Gaga a Dua Lipa vincono le donne e il rap : Ha sfiorato il Grammy cinque volte ma finalmente ce l'ha fatta. Ariana Grande ha vinto finalmente il suo primo "grammofonino" con il miglior album pop femminile per Sweetner, che contiene brani di grande successo come No Tears Left to Cry, The Light Is Coming e God Is a Woman. "Sono io, la vostra amica minuta - ha scritto Ariana sui social come ringraziamento, pubblicando anche un video dove appare sotto le coperte nel suo letto - estremamente ...

Lady Gaga - Dua Lipa e Cardi B : i Grammy delle donne : L'immagine della musica che arriva dagli Stati Uniti è quella di una donna. Anzi, di almeno cinque. Alicia Keys, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jada Pinkett Smith e Michelle Obama. Vicine, abbracciate l'...

Grammy Awards 2019 - trionfo di Dua Lipa - : Un'ascesa perfetta che ha reso Dua Lipa una delle artiste di maggior successo al mondo. Questa notte la cantante ha trionfato ai Grammy Awards 2019 portandosi a casa due premi: Best New Artist e Best Dance Recording.

Il discorso di Dua Lipa è stato il più potente dei Grammy Awards 2019

Grammy Awards 2019 : da Lady Gaga a Dua Lipa - ecco la lista di tutti i vincitori

Bebe Rexha vuole collaborare a tutti costi con Dua Lipa - Rita Ora e Ava Max

Dua Lipa ha spiegato a chi si è ispirata per l'importante messaggio di 'Swan Song' : Nella speranza che tutti noi troviamo una parte di noi stessi nel personaggio di Alita e che capiamo di non abbandonare mai la nostra battaglia contro le ingiustizie del mondo".

Dua Lipa : fuori ora la nuova canzone 'Swan Song' : ... Battle Angel racconta la storia di una ragazza tostissima che, dopo essersi risvegliata nel futuro senza alcun ricordo del passato, si ritroverà a combattere nel nuovo mondo.

Dua Lipa : il video di lei da piccola che canta "No One" di Alicia Keys dimostra che è nata per essere una star

Dua Lipa è stata vista di nuovo in studio di registrazione con Calvin Harris

Il 2018 è stato l'anno più bello per Dua Lipa e il best of che ha postato su Instagram lo dimostra : Dua Lipa sta pubblicando un best of che racconta quanto è stato importante per lei l'anno che sta per finire. Un tour lunghissimo in giro per il mondo , una serie infinita di award che l'hanno confermata una degli artisti rivelazione del 2018, ospitate a eventi prestigiosi e molto altro ancora. Dua ha pensato di celebrare gli ultimi ...

