L’ultima scommessa vinta dall’Atalanta | Dejan Kulusevski già convince

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Minuto 59 della partita contro il Milan, il tecnico dell'Atalanta Gasperini si gioca una mossa a sorpresa, si tratta diche fa il suo ingresso in campo al posto del Papu Gomez. Il Milan era da poco passato in vantaggio con la rete di Calhanoglu, l'Atalanta ha deciso di affidarsi al giovane calciatore per provare a ristabilire l'incontro. La partita alla fine si è conclusa sul risultato di 1-3 e non è quindi riuscita l'impresa ma l'impatto del giovane calciatore è stato subito molto importante. Il suo debutto in Serie A è avvenuto il 20 gennaio 2019, entrando come sostituto di de Roon, adesso una nuova chance per un calciatore che si candida ad essere grande protagonista per il futuro. Un'altradall'Atalanta e da Gasperini.