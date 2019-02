Crisi del Bike Sharing cinese! Perchè Ofo e Mobike sono al capolinea?

Lo spettro della Crisi agita i 5S : Forte preoccupazione in casa M5S alla vigilia del voto su Rousseau per decidere sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini per il caso Diciotti . Se la base 5 Stelle dovesse ...

La mortalità in Europa è diminuita durante la Crisi economica del 2008 : ... gli effetti sui bambini La mappa vocale delle esclamazioni umane Spreco alimentare: quello domestico è il peggiore 10 cose che, forse, non sai sull'euro Home - COMPORTAMENTO - Economia La mortalità ...

Le radici della Crisi dei 5 stelle : ... l'imperatore Commodo, dopo aver ucciso il padre, attento Grillo, governa in nome del popolo, contro il Senato, apre la stagione lunghissima dei giochi nel Colosseo, spettacoli tutti i giorni, regali,...

Per l'Italia una nuova Crisi sarebbe peggiore rispetto a quella del 2011 : L'economia è in recessione, le tensioni politiche all'interno della maggioranza stanno salendo, si preannuncia un aspro scontro con l'Europa sulla prossima legge di bilancio, lo spread BTP-Bund rimane ...

Donald Trump dichiara l’emergenza nazionale per costruire il muro : “C’è Crisi della sicurezza” : Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la dichiarazione dell'emergenza nazionale al confine con il Messico: “Siamo di fronte a un'invasione di droga, di gang, di criminali, di persone, e questo è inaccettabile”, ha detto per motivare la necessità di costruire un muro anti-immigrati.Continua a leggere

Una mappa delle ragioni della Crisi europea : La vecchia Europa è al canto del cigno, con questa espressione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pochi giorni fa ha celebrato l'ennesimo epitaffio per le istituzioni comunitarie. Che l'Europa fibrilli e vacilli, che stia vivendo un'altra difficile stagione rispetto al percorso di integrazione, è affermazione scontata.Una nuova Europa del popolo potrebbe sorgere dalle elezioni di maggio. Un soggetto cresciuto per ...

Crisi Francia-Italia figlia dell'ignoranza : Non a caso nasce e si sviluppa al di fuori del circuito istituzionale, del circuito politico, ma in un circuito di marketing elettorale, di propaganda politica. E così questa Crisi, non è una Crisi ...

Crisi del latte : le proposte della Confagricoltura siciliana : “Ai pastori sardi va dato il merito di aver portato all’attenzione nazionale un problema che è comune alla maggior parte dei comparti produttivi come quello cerealicolo, olivicolo,agrumicolo ed ortofrutticolo”. E’ quanto affermato dal presidente della Confagricoltura siciliana, Ettore Pottino in merito alla dura presa di posizione dei colleghi della Sardegna.La situazione siciliana presenta infatti molti punti in comune con quella della ...

Michelle Hunziker e il video della polemica rimosso : “Quanta ipoCrisia” : Michelle Hunziker contro l’ipocrisia del web. La showgirl ha cancellato il video pubblicato ieri su Instagram che ha finito per sollevare un ginepraio: lei, splendida con il vestito indossato a Sanremo, che scende le scale di casa, sognando di essere ancora la Festival. A riportarla alla realtà, la voce fuori campo dei collaboratori domestici: “Le sue figlie l’aspettano nella vasca. Butto la pasta”. Apriti cielo, anzi: ...

Visco : 'Crisi più grave della storia italiana - problema è il debito' : Dobbiamo intervenire sul debito pubblico perché abbiamo un tasso di crescita dell'economia che si abbassa e un tasso di interesse sul debito che sale. Adesso è il doppio rispetto a solo otto mesi fa ...

Il Paradiso delle Signore 14 febbraio 2019 : Clelia ha una Crisi di nervi : La bella Calligaris non riesce più a sopportare la presenza fissa di suo marito al Paradiso. Accusa così un malore e viene soccorsa da Luciano.

Inter-Icardi - dal caso biografia alla multa post vacanze. Le tappe della Crisi : Il rapporto tra Mauro Icardi e l'Inter è sempre stato altalenante. Due flash su tutti: la frattura con i tifosi per il caso della biografia e la polemica dello scorso inverno a causa di mancate ...

Fedeltà - il nuovo romanzo di Missiroli sulle tante Crisi dell’uomo di oggi : Chissà com’è leggere il nuovo libro di Marco Missiroli non avendo tradito mai. Oppure chissà com’è leggerlo da traditori incalliti. E non c’è da pensare subito ai soli tradimenti dell’amore e del sesso. Perché Fedeltà (uno dei titoli più attesi dell’anno, pubblicato da Einaudi e già virtualmente candidato ai più prestigiosi premi letterari mesi prima della sua uscita) parla dei microsismi quotidiani, degli equilibri che ...

Powell scaccia i fantasmi della Crisi : Lo sarebbe a fronte di un'economia che lo stesso Powell, parlando ieri a un incontro con gli studenti della Mississippi Valley State University, a Itta Bena, ha detto che 'va bene'. E non ha tutti i ...