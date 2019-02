Vizi Virtù e Godimenti dei signori dell´arte in Sicilia

Pino Insegno e Ciufoli - Vizi e virtù da mettere a nudo : Ogni lunedì salgono dalla Sicilia, dove sono in tournée, per offrire al pubblico romano un nuovo, imperdibile appuntamento, al Salone Margherita: ' Full Monday - Due comici a nudo '. Parafrasando il ...

“The patient dream” : un progetto di realtà virtuale al serVizio delle donne in trattamento chemioterapico : Con 52.800 nuovi casi, il tumore della mammella è diventato il più frequente in Italia nel 2018. Rappresenta il 29% delle neoplasie femminili, ma grazie all’efficacia dei trattamenti, ha una percentuale di sopravvivenza altissima, ben l’87%. Un ruolo chiave lo ha la chemioterapia, accompagnata però spesso, da parte delle donne, da forme di ansia e depressione che possono incidere sulla qualità della vita della paziente e sulla compliance. Per ...