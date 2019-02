Snowboard | Coppa del Mondo Pyeongchang 2019 | Prommegger e Hofmeister si impongono nel

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : Ledecka e Kosir vincono i PGS di PyeongChang - March quarto. Ochner e Fischnaller in lotta per la generale : A PyeongChang (Corea del Sud), sulla pista che ha ospitato le Olimpiadi Invernali 2018, si è disputato un PGS valido per la Coppa del Mondo di Snowboard. Domani, nella stessa località asiatica, si replicherà con il terzultimo appuntamento della stagione. Brutta notizia in casa Italia: la nostra Nadya Ochner ha perso la leadership della classifica di specialità. Oggi la nostra portacolori si è fermata ai quarti di finale (squalificata contro la ...

Snowboard - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Totsuka e Castellet vincono a Calgary : A Calgary (Canada) si è disputata la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Snowboard halfpipe e lo spettacolo non è mancato grazie alle acrobazie messe in scena dai funamboli della tavola. MASCHILE – Doppietta giapponese con Yuto Totsuka che batte Ruka Hirano per un punto e mezzo, il vicecampione del Campo la spunta con 89.00 contro 87.50 dell’avversario. Vittoria fondamentale anche in ottica classifica generale quando manca una ...

Snowboard - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Imai e Totsuka in testa dopo le qualificazioni a Calgary : A Calgary (Canada) è ripartita la Coppa del Mondo di Snowboard halfpipe dopo i Mondiali, la giornata odierna era riservata alle qualificazioni e come sempre lo spettacolo non è mancato grazie alle acrobazie degli atleti impegnati in gara. FEMMINILE – Assente il fenomeno Chloe Kim, Campionessa del Mondo, a dettare legge è stata la giapponese Kurumi Imai che primeggia con 93.00 punti, quattro in più della cinese Cai Xuetong, argento iridato. ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2019 : la gara a squadre mista cancellata per il forte vento : Deve essere rimandato il debutto in Coppa del Mondo della gara a squadre mista di Snowboardcross. Dopo la prima storica apparizione ai Mondiali, oggi a Feldberg (Germania) non è stato possibile disputare la competizione a causa del maltempo. Le forti raffiche di vento hanno infatti costretto gli organizzatori a cancellare la gara a squadre mista prevista per le ore 10.00. In gara ci sarebbero dovute essere ben tre coppie azzurre: la prima ...

