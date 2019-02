Lavoro | 5 consigli per ottenere il massimo

Come conciliare il Lavoro e la famiglia : tre consigli più uno : Per una donna non è facile essere allo stesso tempo una mamma premurosa, una moglie affettuosa e una lavoratrice...

Stadio della Roma - il Lavoro per il figlio del consigliere Pd e i finanziamenti al politico di Forza Italia : le accuse dei pm : Quindici richieste di rinvio a giudizio nel primo filone dell’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma . Fra i destinatari, oltre all’ex capo di Eurnova, Luca Parnasi, i collaboratori del costruttore e alcuni dei politici tirati in ballo lo scorso giugno, dall’ex assessore regionale Pd, Michele Civita, al consigliere capitolino di Forza Italia , Davide Bordoni, passando per il consigliere regionale berlusconiano Adriano Palozzi. La Procura di Roma , ...

Colloquio di Lavoro : i consigli dei recruiter : I consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un Colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad ...