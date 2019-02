Tav - tutte le anomalie dell’analisi costi-benefici del ministero dei Trasporti : Nessun riferimento all’impatto sull’interscambio Italia-Francia, costi stimati su scala europea e non italiana, preferenza a priori per la strada sulla ferrovia: ecco le anomalie del rapporto elaborato dalla commissione incaricata dal ministero delle Infrastrutture...

Tav - Coppola contro Toninelli : "Mio lavoro marginale? Ho partecipato a tutte le sedute" : Pierluigi Coppola risponde alle frasi di Danilo Toninelli con una nota inviata al Ministro delle infrastruttre e dei trasporti. L'unico non firmatario dell'analisi costi benefici nella nota manifesta le ragioni sul suo "disaccordo con il gruppo di lavoro, e, in presenza, negli incontri organizzati presso la Struttura Tecnica di Missione, allargati alla segreteria tecnica del Ministro". "Tali ragioni - prosegue - le ho sintetizzate al Ministro ...

Basket - Champions League 2019 : sorteggio otTavi di finale. Data - programma - orario e tv. Presenti Bologna e Venezia : tutte le fasce : La Champions League 2019 di Basket maschile entra nella sua fase calda, le migliori 16 squadre della massima competizione continentale organizzata dalla FIBA hanno superato i gironi e si sono così qualificate alla fase a eliminazione diretta. Si riparte dagli ottavi di finale con sfide di anData-ritorno, partite da dentro o fuori in cui non sono ammessi sbagli: passerà la squadra che nell’arco delle due partite avrà realizzato il maggior ...

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli otTavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

OtTavi di Coppa Italia - tutte le quote : Lazio-Novara, sabato 12 gennaio ore 15 Già 6 volte vincitrice della Coppa Italia, l'ultima nel 2012/13, la Lazio fa il suo esordio stagionale nel torneo in casa contro il Novara. Il club piemontese, ...

Coppa Italia calcio - calendario otTavi di finale : orari e date di tutte le partite. Come vederle in tv gratis e in chiaro e in streaming : Il campionato della Serie A di calcio è fermo, ma nel fine settimana ecco la Coppa Italia, che manda in scena gli ottavi di finale, spalmati su tre giornate. Si giocheranno infatti le gare in programma tra sabato 12 e lunedì 14. Entreranno finalmente in gioco le otto squadre teste di serie, esentate dai quattro turni preliminari. Sabato si inizia con Lazio-Novara, per dare due giorni di respiro al manto dell’Olimpico, poi sono in programma ...

Coppa Italia 2019 - il calendario degli otTavi : gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv e streaming : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

Coppa Italia 2019 - calendario otTavi di finale : programma - orari e tv. Come vedere tutte le partite in streaming : Gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019 di calcio si giocheranno tra sabato 12 e lunedì 14 gennaio. Il torneo entrerà nella fase calda con l’ingresso delle migliori otto squadre dell’ultimo campionato di Seria A, che affronteranno in gara secca le formazioni qualificate dai turni precedenti. La prima partita in programma è Lazio-Novara, che si svolgerà sabato 12 alle ore 15.00. Lo stesso giorno alle 18.00 il Milan sfiderà in trasferta la ...

