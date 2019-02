Salvini cerca l' accordo con i pastori sardi | il M5S | ' Fa solo propaganda'

Blastingnews

: Video dedicato a tutto il #Centro #Sud in particolare alla Rgione #Abruzzo Questo è il #matteosalvinimi che vi acc… - Marcello_1941 : Video dedicato a tutto il #Centro #Sud in particolare alla Rgione #Abruzzo Questo è il #matteosalvinimi che vi acc… - _Melamore_ : RT @ilfattoblog: LA SALVINEIDE Un tramonto qui, una forchettata là. E via postando, in un tripudio di auto-mitizzazioni, sfilate di divise… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Dopo aver celebrato la vittoria schiacciante ottenuta dalla coalizione del Centro-destra in occasione delle recenti elezioni regionali in Abruzzo, in cui a vincere è stato l'esponente di Forza Italia Marco Marsilio, il Vicepremier Matteoha preso a cuore la protesta organizzata dai, che da diversi giorni e in vista delle imminenti elezioni regionali in Sardegna riversano per le strade sarde forme di derivati dal latte e litri del latte, contestando di lavorare sottocosto e per soli 60 centesimi al litro di latte.Sardegna, Matteoincontra una delegazione deiIn quel del Viminale il ministro dell'interno nonché primo esponente del partito politico Lega, Matteo, ha voluto incontrare una delegazione composta da, che negli ultimi giorni sono diventati notizia principale di tg e giornali. La protesta deiè in realtà ...