Il nome di Salvini tra i grandi scrittori nelle ricerche su Google

Pioltello - Toninelli : "Chiedo scusa a nome dello Stato - ma Salvini dov'è?" : Lanciato sui social l'hashtag #intrenoconnoi. Oggi dalle 12 alle 14 sciopero del personale di FerrovieNord. "Mi sarebbe piaciuto che Salvini fosse qui con me" è la "stoccata" di Toninelli al ministro dell'Interno

Cesare Battisti - Salvini a Pomeriggio 5/ "Carcere giusto per chi ammazza innocenti nel nome del comunismo" : Cesare Battisti "Sono cambiato". Ultime notizie, Salvini a Pomeriggio 5: 'giusto che assassino che uccide nel nome del comunismo stia in carcere'.

Salvini a Bolsonaro : grazie a nome di 60 milioni di italiani : Roma – Lunga, cordiale e costruttiva telefonata tra il Presidente Bolsonaro e il Ministro Salvini. “Gli ho ribadito l’enorme grazie a nome di 60 milioni di italiani per averci permesso di chiudere positivamente la questione Battisti e ci siamo impegnati ad incontrarci presto in Brasile o in Italia per rinsaldare i legami tra i nostri popoli, i nostri governi e la nostra amicizia personale”, spiega il titolare del ...

Salvini chiama Bolsonaro : "Grazie a nome dell'Italia" : Dopo l'arrivo di Cesare Battisti all'aeroporto di Ciampino, il ministro degli Interni, Matteo Salvini ha chiamato il presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Il titolare del Viminale ha voluto ringraziare il Brasiel anome dlel'Italia per l'impegno mantenuto sulla cattura di Battisti. Un impegno con l'Italia che lo stesso Bolsonaro aveva preso sin dal giorno della sue elezione: "Gli ho ribadito l'enorme grazie a nome di 60 milioni di italiani per ...

Battisti - Salvini : Domani 12.30 a Ciampino - finito di fare fenomeno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

A nome di chi ha parlato Salvini dopo il vertice sul calcio? : Non si è capito nulla L’Italia è un Paese meraviglioso. Oltre che sorprendente. In tre giorni siamo passati da un ministro dell’Interno che dichiara la propria contrarietà alla sospensione delle partite in caso di cori razzisti, a un sottosegretario e al presidente della Federcalcio che con nonchalance due giorni dopo dichiarano l’esatto contrario. Il tutto dopo aver partecipato, insieme, a un vertice convocato ad hoc sul ...

Migranti - Salvini : sindaci fenomeni cercano un po' di pubblicità : Roma, 3 gen., askanews, - 'Sono le ultime ore sulla neve, poi domani e dopodomani sarò in Abruzzo, domenica sarò a Roma ma ci tenevo a dire alle migliaia di persone che mi stanno scrivendo che non ...