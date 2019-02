L' Alfa Romeo Spider che fece innamorare Roger Taylor dei Queen

F1 - Giovinazzi e quel retroscena su Kimi Raikkonen : “da quando siamo arrivati all’Alfa Romeo Racing…” : Il pilota italiano ha raccontato questi primi mesi in Alfa Romeo, svelando anche un piccolo retroscena relativo al rapporto con Raikkonen Prima esperienza da pilota titolare in Formula 1, Antonio Giovinazzi non sta nella pelle per questa nuova ed entusiasmante avventura da vivere con la tuta dell’Alfa Romeo Racing addosso. photo4/Lapresse Il Mondiale 2019 si avvicina, per questo motivo il driver pugliese non lascia nulla al caso, ...

Alfa Romeo 4C Spider Italia : edizione limitata in 15 esemplari [FOTO] : Una nuova serie speciale della supercar compatta del Biscione si presenta con l’esclusiva livrea Misano Blue Metallic Tra le protagoniste del Salone di Chicago 2019 troviamo la nuova edizione speciale Alfa Romeo 4C Spider Italia realizzata in una tiratura limitata di appena 15 esemplari. La vettura si distingue esteticamente per la livrea Misano Blue Metallic, mentre le prese d’aria e il diffusore sono in Piano Black. Gli interni vantano ...

F1 : FCA vorrebbe acquisire la Sauber. Si punta al definitivo rientro dell’Alfa Romeo nel Circus : Il ritorno della denominazione Alfa Romeo in Formula Uno ha un fatto certo effetto tra gli appassionati. La nascita dall’Alfa Romeo Racing, ovvero del team frutto della collaborazione tra il noto marchio nostrano e la Sauber, è un qualcosa che secondo molti rappresenta uno step transitorio. Stando a quanto riportato dalla testata teutonica Auto Bild il gruppo FCA sarebbe interessato ad acquisire l’intero pacchetto azionario della ...

Novità in arrivo per l'Alfa Romeo Giulietta : Sembra che gli allestimenti saranno quattro, Business, Sport, Super e Veloce . Teatro della presentazione ufficiale di tutti gli ammodernamenti eseguiti sarà il tanto atteso Salone di Ginevra 2019 , ...

F1 - ufficializzata la entry list del Mondiale 2019 : l’Alfa Romeo Racing soppianta la Sauber [FOTO] : E’ stata diramata oggi dalla FIA la entry list del Mondiale 2019, due le sostanziali novità che riguardano la Racing Point e l’Alfa Romeo Racing ufficializzata nella giornata di oggi la entry list del Mondiale 2019 di Formula 1, la FIA ha reso note le dieci scuderie e i venti piloti che saranno ai nastri di partenza del nuovo campionato. Poche le novità, che riguardano principalmente i nomi ufficiali di due scuderie: l’ex ...

Gruppo FCA : Manley vuole cedere Alfa Romeo - Fiat e Lancia e abbandonare l’Europa? : La strategia del CEO di FCA Manley potrebbe portare ad un progressivo abbandono del mercato europeo per prediligere zone del globo economicamente più promettenti Con la scomparsa di Sergio Marchionne e l’arrivo al vertice del Gruppo FCA di Mike Manley le sorti di Fiat-Chrysler potrebbero cambiare in maniera decisamente drastica. Il futuro del Gruppo italo-americano nel continente europeo non sembra più così chiaro, sono in molti infatti a ...

Alfa Romeo Giulietta - la media del Biscione sarà sostituita dal SUV Kamal? : La Giulietta potrebbe rinunciare ad una vera erede dopo l’ultimo restyling programmato per Ginevra Nelle ultime ore sono state diffuse numerose ed insistenti indiscrezioni sulla possibile presentazione del restyling dedicato all’Alfa Romeo Giulietta in occasione del prossimo Salone di Ginevra che aprirà i battenti il sette marzo. La Casa del Biscione darà infatti una rinfrescata alla Giulietta per farla rimanere sul mercato almeno fino al ...

Alfa Romeo Racing di nuovo in pista nel 2019 : I due storici marchi Alfa Romeo e Sauber continueranno a gareggiare nel Campionato del mondo di Formula 1 2019 con i piloti Kimi Räikkönen , campione del mondo nel 2007, e Antonio Giovinazzi sotto il nome di Alfa Romeo Racing , abbandonando la dicitura Sauber F1 Team . Il debutto nelle corse sportive di Alfa Romeo risale alla sua nascita: dopo un anno ...

Alfa Romeo Giulietta 2019 : a Ginevra va in scena il restyling : La media del Biscione sarà oggetto di un leggero aggiornamento prima di lasciare il passo ad un nuovo SUV Sul mercato da ormai un decennio, ma con una linea ancora attuale, l’Alfa Romeo Giulietta si prepara ad affrontare qualche ritocco estetico abbinate a novità tecnologiche e di dotazione con un inedito restyling che secondo indiscrezioni verrà svelato il prossimo marzo sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019. Dal punto fi vista ...

Sauber - Alfa Romeo e un cambio nome che non rispetta la storia : Alla fine ce l’hanno fatta. Con un colpo di spugna a mezzo comunicato stampa, i vertici Sauber-Alfa Romeo sono riusciti a macchiare due nomi storici del motorsport. Da una parte scompare il nome Sauber dalla F1. Già conosciuto nel mondo Endurance con la sua organizzazione, Peter Sauber aveva debuttato nel Circus iridato nel 1993. Tra […] L'articolo Sauber, Alfa Romeo e un cambio nome che non rispetta la storia sembra essere il primo ...

