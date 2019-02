Coppa Italia Pallavolo maschile – Perugia e Civitanova volano in finale | ko il Modena di

Diretta Trento Civitanova / Risultato live 1-1 - 20-25 - 25-21 - streaming video Rai : 3set - Coppa Italia - : Diretta Trento Civitanova streaming video Rai: orario e Risultato live della seconda semifinale della Coppa Italia di volley maschile nella Final Four.

LIVE Trento-Civitanova volley - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 2-2 - si decide tutto al tiebreak! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, seconda Semifinale in programma per le Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di volley maschile. La sfida andrà in scena presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e vedrà di fronte due delle migliori formazioni del panorama Italiano e internazionale. La posta in palio è decisamente elevata: la vincente giocherà la finale di domani contro una tra Perugia e Modena. Sarà la ...

Volley : Coppa Italia - Perugia è troppo forte per Modena - in finale ci vanno i Block Devils : BOLOGNA- E' la Sir Safety Perugia la prima finalista di Coppa Italia . La formazione di Bernardi, nella prima semifinale giocata in una stracolma Unipol Arena di Bologna , travolge con un netto 3-0 , ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lahti 2019 : la Finlandia vince la team sprint davanti a Norvegia ed Austria. L’Italia chiuda ottava : A Lahti i padroni di casa della Finlandia trionfano nella team sprint valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. La coppia formata da Ilkka Herola ed Eero Hirvonen, partita sesta dopo il salto, ha compiuto una grande rimonta nel fondo andando a conquistare la vittoria davanti al pubblico di casa. Il podio viene completato da Norvegia (Espen Bjoernstad e Joergen Graabak) ed Austria (Wilhelm Denifl e Mario Seidl). Il segmento di fondo ha ...

LIVE Perugia-Modena volley - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : super sfida tra Leon e Zaytsev! 1-0 per gli umbri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, Semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. All’Unipol Arena di Bologna andrà in scena uno scontro titanico tra la prima e la quarta della classifica di campionato, si preannuncia una sfida molto intensa e avvincente anche se c’è una grande favorita della vigilia: i Block Devils stanno attraversando un eccellente momento di forma, si sono ripresi la vetta della ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lahti 2019 : nella team sprint guida l’Austria - Italia molto lontana : Si è appena conclusa, in quel di Lathi, la prova di salto per quanto riguarda la team sprint della Coppa del Mondo di Combinata nordica. A guidare la classifica troviamo l’Austria, spesso e volentieri protagonista dal trampolino. 127 metri per Mario Seidl, 126 per Wilhem Denifl: eccezionale il duetto austriaco, che però soffrirà davvero tanto nel salto. Alle loro spalle due coppie giapponesi all’attacco: se quella formata da Yamamoto ...