Sparatoria Roma | confessano gli autori La procura di Roma contesta la premeditazione

Manuel Bortuzzo - il video della Sparatoria a Roma in cui é stato ferito il nuotatore - Sky TG24 - : Il Tempo ha pubblicato le immagini della telecamera di sorveglianza della tabaccheria, che hanno ripreso il momento in cui il giovane nuotatore, in compagnia della sua fidanzata, viene raggiunto dai ...

Ferimento Bortuzzo - ritrovata una pistola non lontano dal luogo della Sparatoria a Roma : Investigatori sulle tracce di due persone che avrebbero aperto il fuoco contro il nuotatore veneto, ferendolo gravemente al midollo

Cosa sappiamo della Sparatoria in cui è stato ferito un giovane nuotatore a Roma : Sabato notte Manuel Bortuzzo era con i suoi amici all'Axa quando due persone su uno scooter gli hanno sparato, non si capisce perché

Il nuotatore Manuel Bortuzzo - ferito in una Sparatoria a Roma - resterà paralizzato a causa di una lesione midollare : Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi ...

Roma - Sparatoria Axa : stabili le condizioni di Bortuzzo. "Prognosi resta riservata" : Gli investigatori sono sulle tracce dei due autori dell'agguato. Si ipotizza uno scambio di persona

Sparatoria nella notte a Roma - grave un nuotatore di 19 anni : E' stato raggiunto da un colpo di pistola nella notte , poco prima delle 2, in piazza Eschilo , all' Axa , periferia a sud di Roma . E ora Manuel Mateo Bortuzzo , nuotatore classe 1999 nato a Trieste ...

Identificati autori Sparatoria a Roma : 20.28 E' caccia a due persone, probabili responsabili del grave ferimento del giovane di 19 anni la scorsa notte a Roma. Almeno uno dei due è stato identificato ed è residente nel quadrante sud di Roma, a pochi chilometri dal luogo dell' episodio, ma al momento non sarebbe reperibile. "Quei due hanno sparato a un centinaio di metri dagli agenti di polizia intervenuti al pub per sedare la rissa, con la quale la vittima non c'entrava nulla" ...

Lite e Sparatoria in strada a Roma Gravissimo Manuel - 19enne veneto Una grande promessa del nuoto : Roma - Scene da far west a Roma. Spari in strada nella notte: è accaduto in piazza Eschilo poco prima delle 2. Si è scatenata una rissa tra alcuni giovani in un pub della piazza. C'è poi stato un ...

Ferito in una Sparatoria a Roma : chi è Manuel - il 20enne promessa del nuoto : Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella dello scambio di persona, per il ferimento di Manuel Mateo Bortuzzo, 20 anni, nuotatore di Treviso. Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo era in compagnia di un amico quando è stato raggiunto da un colpo di pistola in una piazza del quartiere Axa di Roma.Potrebbero essere partito da uno scooter o da un'auto gli spari che hanno Ferito gravemente. In un video delle telecamere di sorveglianza ...

Roma - Sparatoria in strada dopo lite al pub : 19enne in fin di vita. «Forse scambio di persona» : Scene da far west a Roma. Spari in strada nella notte nel quadrante sud della città. È accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Secondo i primi accertamenti sembra...