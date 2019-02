MotoGP | test di Sepang Valentino Rossi | ' Il time attack sfumato? La gomma non funzionava'

MotoGP test Sepang - Dovizioso : "Buoni riscontri Ducati in aree dove faticavamo" : Prosegue intensamente il lavoro della Ducati ai Test MotoGP in Malesia, con buona soddisfazione dei piloti. A partire da Andrea Dovizioso, 4° nella seconda giornata: "Va bene, e sono molto contento ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : analisi day-2. Dovizioso e Ducati gran connubio - Valentino Rossi bene ma non benissimo - Marquez con il misurino : Giornata rovente a Sepang (Malesia), sede della seconda giornata di Test della classe MotoGP. Sul tracciato malese le temperature sull’asfalto hanno superato i 60°C e chiaramente l’attività in pista ne ha risentito. Per questo non è semplice dedurre con esattezza cosa queste prove abbiano detto o cosa abbiano potuto dare ai team, tuttavia degli aspetti da considerare ci sono. Ducati OK – Se ieri il lavoro comparativo condotto ...

MotoGP - test di Sepang. Marc Marquez : 'La spalla sinistra fa sempre più male' : Marc Marquez ha chiuso la seconda giornata di test a Sepang prima del previsto. I problemi alla spalla sinistra , operata lo scorso dicembre, continuano a dargli problemi in pista, portandolo a ...

MotoGP 2019 - test di Sepang : le foto della seconda giornata : Nuova carenatura aerodinamica per Rins, che per 500 millesimi si deve accontentare del 2° posto: il pilota della Suzuki è uno dei protagonisti della seconda giornata di test. Vinales, il migliore in 1:...

MotoGP test Sepang Marquez - allarme spalla : "Fa male ed è peggiorata" : Al termine della seconda giornata di Test in malesia Marc Marquez, 8° a 0"893 da Viñales, accende una spia sulle sue condizioni: "Abbiamo interrotto il programma in anticipo perché la spalla mi dava ...

MotoGP – Test Sepang Day-2 - Petrucci contento a metà : “buon feeling - peccato per quell’inconveniente tecnico…” : Il pilota ternano della Ducati ha svelato di aver dovuto far fronte ad un piccolo inconveniente durante la seconda giornata di Test a Sepang Il team Mission Winnow Ducati ha proseguito oggi il proprio programma di sviluppo a Sepang (Malesia) nel secondo di tre giorni di Test ufficiali MotoGp. In condizioni atmosferiche particolarmente calde, con temperature superiori ai 30 gradi nell’aria e 60 sull’asfalto, Andrea Dovizioso e Danilo ...

MotoGP – Test Sepang Day 2 - Valentino Rossi incontentabile : il messaggio per la Yamaha è chiarissimo : Il Dottore ha commentato in maniera non proprio soddisfatta la seconda giornata di Test a Sepang, chiusa con il sesto tempo assoluto Non proprio una giornata da ricordare per Valentino Rossi, il Day-2 dei Test di Sepang ha lasciato l’amaro in bocca al pilota della Yamaha, classificatosi solo sesto con un ritardo notevole dal compagno di squadra. AFP/LaPresse Maverick Viñales infatti ha chiuso al comando della classifica, piazzando il ...

Diretta test MotoGP Sepang/ Classifica - Vinales strappa il 1tempo alla bandiera : Rossi sesto - 2giornata - : Diretta test Motogp Sepang streaming video e tv: programma, orari e Classifica della 2giornata di test. Yamaha, Ducati e Honda girano ancora in Malesia.

MotoGP – Test Sepang - Tardozzi orgoglioso di Petrucci e Dovizioso : il post social per i piloti Ducati [FOTO] : Davide Tardozzi ‘innamorato’ del nuovo team Ducati: il team manager della squadra di Borgo Panigale orgoglioso di Dovizioso e Petrucci E’ terminato il secondo giorno di Test sul circuito di Sepang, in Malesia. Vinales ha chiuso il Day2 in Testa alla classifica dei tempi, al termine di una giornata ricca di lavoro per tutti i piloti. Aria rilassata, serena e di complicità in casa Ducati: Dovizioso e Petrucci hanno chiuso ...

Test MotoGP Sepang - giorno 2 : super tempo di Viñales - Dovizioso quarto : Marquez finisce ottavo, 1'59"790,, ma il risultato è indicativo solo in parte: il campione del mondo deve combattere con l'infortunio alla spalla, che gli fa ancora male. Compie solo 37 giri, otto in ...

MotoGP – Test Sepang - Marquez preoccupato dopo il Day2 : “ecco cosa mi succede dopo pochi giri” : Il pilota della Honda ha chiuso all’ottavo posto la seconda giornata dei Test di Sepang, palesando evidenti problemi con la spalla operata Ottavo posto e tanto dolore per Marc Marquez nella seconda giornata di Test a Sepang, il pilota della Honda non ha completato il programma di lavoro per via del dolore alla spalla operata pochi mesi fa. AFP/LaPresse Un inizio positivo per lo spagnolo che, tuttavia, con il passare dei minuti ha ...