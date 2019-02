La Lega lima la sua analisi positiva costi-benefici sulla Tav per presentarla e non

Quelli che il calcio - Luca e Paolo sfottono Lega e Movimento 5 Stelle : la dimostrazione che il clima di censura non c'è : Sono diventati osservati speciali da quando Carlo Freccero, direttore di Rai 2, ha messo la parola fine al loro programma di access prime-time, Quelli che... dopo il TG, e alcuni esponenti del Partito Democratico avevano creato un finto clima di censura attorno a questa decisione, con accuse assurde di epurazione.Come ricordiamo, Luca e Paolo, secondo i detrattori, sarebbero stati "puniti" per alcune gag su Danilo Toninelli, Ministri ...

Ambiente - Global Risks Report 2019 : 4 rischi globali su 5 Legati al clima nel 2019 : Quattro fra i primi cinque rischi Globali nel 2019 sono legati al clima: lo rileva il Global Risks Report 2019 del World Economic Forum, pubblicato oggi. Il Report, che comprende i risultati del Global Risks Perception Survey (sondaggio sulla percezione dei rischi Globali) condotto annualmente su circa 1.000 esperti e decision-maker, rivela il deterioramento delle condizioni economiche e geopolitiche. Il 2018, rivela lo studio, è stato ...

Lega Nord - scritte con insulti sui muri della sede in via Bellerio : «Clima intimidatorio» : scritte contro la Lega sui muri esterni della storica sede milanese di via Bellerio. Le scritte, con spray rosso, sono comparse nella notte. Lo denuncia Paolo Grimoldi, deputato e segretario della ...

Clima Cop24 - Legambiente : “Risposta inadeguata all’urgenza” : La conferenza sul Clima di Katowice si è conclusa “senza una chiara e forte risposta dei governi all’urgenza della crisi Climatica, evidenziata dal recente rapporto dell’Ipcc”. Lo afferma Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, aggiungendo che la Cop24 “non è infatti riuscita a concordare un chiaro impegno di tutti i paesi a rafforzare entro il 2020 gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni ...

Clima - Legambiente : “35mila firme per chiedere lo stop alle fonti fossili” : Arriva il pacco dono di Legambiente al Governo: 35mila firme di cittadini italiani che chiedono di “fermare l’utilizzo delle fonti fossili e contribuire così alla lotta ai cambiamenti Climatici”. Una consegna simbolica da parte del Babbo Natale di Legambiente per spingere il governo, alla vigilia della chiusura della Cop24, la conferenza Onu sul Clima in corso a Katowice (Polonia), “ad assumere obiettivi ambiziosi per ...

I gilet gialli sono la prima rivolta europea Legata al cambiamento climatico : Non dalla seconda guerra mondiale, quando ci illudevamo di essere eredi dei Cesari, e intanto subivamo i bombardamenti sperando nell'Arma Segreta che prima o poi Hitler avrebbe svelato al mondo. ...

Italia primo laboratorio mondiale per gli studi sui Legami tra cambiamenti climatici e conseguenze sulla salute : L’Italia sarà il primo laboratorio di ricerca per comprendere i rischi sulla salute umana prodotti dai cambiamenti climatici. Per studiare, quindi, gli effetti di ondate di calore, piogge intense e allagamenti sul nostro organismo, inclusa la nostra mente. Su impulso dell’Istituto superiore di Sanità, oltre cinquecento ricercatori da più di 30 Paesi, si sono riuniti a Roma fino al 6 dicembre, per discutere e formulare raccomandazioni basate su ...

Salute - OMS : il 50% di decessi in età pediatrica Legato a fattori associati ai cambiamenti climatici : Il primo Simposio internazionale Health and Climate Change, che si apre oggi a Roma, ha lanciato l’allarme: secondo l’OMS, nel mondo, circa il 50% dei decessi in età pediatrica è causato da diarrea, malaria e infezioni delle basse vie respiratorie, tutti fattori di rischio associati ai cambiamenti climatici. I bambini piccoli sono più vulnerabili innanzi ai cambiamenti climatici perché alcuni organi e apparati sono ancora in via di ...