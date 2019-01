Vino | Coldiretti Veneto | su Prosecco ennesimo allarme protezionistico da Gran Bretagna

Vino italiano a +5.7% : soddisfazione per Coldiretti Toscana : Attilio Scienza e del direttore Generale di Ismea Raffaele Borriello. Dopo aver raggiunto il minimo oggi i consumi di Vino hanno invertito la tendenza, questo grazie ad una maggiore attenzione e ...

Natale - Coldiretti : un italiano su 4 regala cibo e Vino : Il 24% degli italiani, quasi uno su quattro, ha scelto di regala re per le festività di fine anno vini, spumanti o prodotti alimentari tipici da mettere sotto l’albero ed imbandire le tavole delle feste dove sempre piu’ spesso si parla del cibo servito e della sua storia: è quanto emerge dall’analisi Coldiretti /Ixe’ dalla quale si evidenzia peraltro per i regali la maggioranza del 47% delle famiglie italiane ha fissato un budget sotto i 100 euro, ...

Vino - Coldiretti : si inverte la tendenza - +8% di consumi in 5 anni : Con una netta inversione di tendenza rispetto al passato sono aumentati dell’8% i consumi di Vino degli italiani negli ultimi cinque anni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’OIV diffusa in occasione dell’incontro su “Mercati del Vino e innovazioni in vigna” promosso a Palazzo Rospigliosi a Roma dal Comitato di supporto alle politiche di mercato del Vino della Coldiretti coordinato dall’enologo Riccardo ...