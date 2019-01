optimaitalia

: Focus su #PS5: #Sony già al lavoro su due nuovi videogiochi next-gen? - OptiMagazine : Focus su #PS5: #Sony già al lavoro su due nuovi videogiochi next-gen? - Eurogamer_it : Il focus di Sony è su #PS5, ma non arriveranno novità sulla console quest'anno secondo un analista. -

(Di martedì 29 gennaio 2019)Il futuro dei videogame si sta facendo sempre più vicino. Da mesi i rumor su PS5 e la nuova console di casa Microsoft - conosciuta con il nome in codice Xbox Scarlett - infiammano la rete, lasciando intendere che lasia un realtà non così remota. Nonostante le attuali PlayStation 4 e Xbox One abbiano ancora da offrire diverse perle ai videogiocatori, gli appassionati di pixel e poligoni sognano già di impugnare i pad della prossimaerazione. E, in attesa di The Last of Us Part II o del più enigmatico Death Stranding, sono proprio gli insider del mercato a mantenere vivi quei sogni virtuali.Anche oggi arrivano infatti puntuali nuove indiscrezioni su PS5. Secondo quanto riportato dall'analista Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEx su Twitter e ResetEra), gli studi interni diInteractive Entertainment sarebbero già da tempo in possesso dei dev-kit di PlayStation 5 - ...