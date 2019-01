L’Isis rivendica l’attentato nelle Filippine 

Filippine - L’Isis rivendica un attentato in cattedrale a Jolo. Due bombe durante la messa - 20 morti : Una strage di cattolici sull'isola di Jolo, nel sud delle Filippine, dove una chiesa e' stata bersagliata da due bombe: la prima durante la messa per colpire i fedeli e la seconda poco dopo per uccidere i soccorritori. Il bilancio, 20 morti (15 civili e 5 soldati) e oltre ottanta feriti. L'Isis ha rivendicato il duplice attentato, parlando di due kamikaze che avrebbero causato 40 morti, un bilancio doppio rispetto a quello comunicato dalle ...

Siria - un kamikaze fa strage a Manbij : “Almeno 16 morti - anche 4 soldati Usa” Media arabi : “Azione rivendicata dalL’Isis” : Una forte esplosione avvenuta questa mattina nella città di Manbij, nella Siria settentrionale, ha colpito le forze della coalizione anti-Isis a guida Usa. Secondo l’Osservatorio Siriano per i diritti umani, si sarebbe trattato di un attentato kamikaze, avvenuto nel ristorante “I principi” (Kasr al-Umara) nel centro della città. Almeno 16 persone hanno perso la vita. Tra queste, riportano siti in lingua araba, anche 4 soldati ...

L’Isis rivendica l’attentato nel ministero degli Esteri a Tripoli - tre morti e almeno 21 feriti : L’Isis ha rivendicato l’attentato contro la sede del ministero degli Esteri, a Tripoli, costato la vita a tre persone, tra le quali un alto diplomatico libico. Tre «soldati del califfato», con giubbotti esplosivi ed equipaggiati con armi automatiche, hanno preso d’assalto la sede centrale del ministero del «governo apostata libico», ha reso noto il...

