NoiPa cedolino gennaio 2019 | data accredito stipendio | il calendario

NoiPa stipendio febbraio 2019 : arretrati e perequazione sul cedolino : NoiPa stipendio febbraio 2019: arretrati e perequazione sul cedolino Nello stipendio di febbraio elaborato da NoiPa ci sarà anche l’inclusione dell’elemento perequativo, il quale, per via di questioni logistiche, non è potuto essere stato inserito nel cedolino di gennaio. L’elemento perequativo riguarda quel piccolo aumento finalizzato a mantenere l’aumento stipendiale sulla prestabilita media di 85 euro lordi. Sulla questione è intervenuta ...

Cedolino NoiPa 2019 : aumenti e trattenute stipendi : C’è ancora confusione sul Cedolino NoiPA 2019 e i suoi contenuti. Ci sono stati aumenti? Che ne è dell’elemento perequativo? E le trattenute? In questo articolo proviamo a far chiarezza su queste questioni. Vi ricordiamo che sul nostro sito è presente la guida alla lettura del Cedolino, pagina per pagina e voce per voce. Un modo semplice per comprendere il suo contenuto. Cedolino NoiPA gennaio 2019 Il Cedolino NoiPA di gennaio 2019 ...

NoiPa - cedolino gennaio : arrivano le emissioni - tra aumenti e (mancate) decurtazioni : Visualizzabile sul sito NoiPa il cedolino relativo al mese di gennaio 2019. Per consultare l'importo dello stipendio, è necessario accedere all’area “Consultazione e Pagamenti” dalla propria pagina personale. La rettifica da apportare riguarda l’anno: non più “2018” ma “2019”. Una volta modificata la pertinenza, l’importo è verificabile fin da subito. Alcuni lavoratori segnalano l’assenza del mese corrente nella sezione apposita. L’aggiornamento ...

NoiPa - pubblicato cedolino gennaio 2019 : che fine ha fatto l’elemento perequativo? : NoiPA ha già iniziato la pubblicazione del cedolino del mese di gennaio 2019, anche per il personale della scuola di ruolo o supplente fino al 31 agosto o 30 giugno. Come anticipato, questo mese non sono presenti le detrazioni comunali e regionali, per cui gli importi possono sembrare leggermente più alti. Le detrazioni inizieranno nuovamente a marzo. cedolino NoiPA gennaio 2019: manca l’elemento perequativo? Gli aumenti riferiti al ...

NoiPa cedolino gennaio 2019 : data accredito stipendio - il calendario : NoiPa cedolino gennaio 2019: data accredito stipendio, il calendario calendario stipendio NoiPa gennaio 2019 Ultime notizie su NoiPa cedolino, con uno sguardo al calendario delle emissioni e delle date relative all’accredito dello stipendio previste per gennaio 2019. Senza poi dimenticare le ultime comunicazioni da parte del portale rilasciate sulla pagina Facebook, diffuse prima di Natale. Andiamo quindi a scoprire le ultime novità a ...

Stipendi NoiPa - in arrivo il cedolino di gennaio 2019 : data pagamento : Il cedolino degli Stipendi NoiPA di gennaio 2019 sarà disponibile a breve. Come ogni mese, la pubblicazione del cedolino precede di qualche giorno l’emissione della rata ordinaria, che avviene di consueto il giorno 23 del mese. A partire dalla giornata del 15, dunque, è possibile aspettarsi la pubblicazione. In ogni caso, gli importi sono già visibili da giorni attraverso la funzionalità “Consultazione pagamenti” presente sul ...

NoiPa - cedolino gennaio : perché l’importo è più cospicuo? : Ultime notizie al 4/01 NoiPA gennaio 2019 – Lo stipendio di gennaio è più alto rispetto a quelli precedenti per via di alcune motivazioni. Vi spieghiamo quali. Aumento cospicuo della rata del cedolino NoiPA di gennaio 2019 Il cedolino di gennaio 2019, così come chiarito in un nostro recente articolo, è già visibile da alcuni giorni sulla piattaforma degli stipendi NoiPA. Da quello che risulta dalla consultazione eseguita anche da chi ...

NoiPa cedolino gennaio : l'importo dello stipendio è già visibile : l'importo dello stipendio di gennaio 2019 è già visibile sulla piattaforma NoiPa dai primi giorni del mese. Accedendo nella sezione 'Consultazione pagamenti' della propria area personale del sito ministeriale è, infatti, possibile conoscere quanto sarà l'importo che gli amministrati NoiPa potranno esigere il giorno 23 del mese (salvo possibili rettifiche degli ultimi giorni). cedolino di dicembre 2019: l'importo dello stipendio è già visibile su ...

Stipendi NoiPa gennaio 2019 : importi - cedolino e pagamenti : Gli importi degli Stipendi NoiPA relativi al mese di gennaio 2019 sono già visibili sulla piattaforma. Come ogni mese, per visualizzarli sarà necessario accedere al portale con le proprie credenziali e andare nell’area personale. Bisogna fare attenzione a cambiare manualmente l’anno di riferimento, scegliendo il 2019 al posto del 2018. Poi, si clicca su “ricerca” e si ottiene la possibilità di visualizzare l’importo di ...

NoiPa : data accredito cedolino gennaio 2019 - ultime notizie 29/12 : ultime notizie al 29/12 cedolino NoiPA gennaio 2019 – Stiamo per lasciarci alle spalle il 2018 e già molte autorevoli testate giornalistiche hanno pubblicato alcune informazioni circa il calendario dei prossimi stipendi relativi al mese di gennaio 2019. Calendario accreditamento cedolino NoiPA gennaio 2019 (notizie non ufficiali) Parliamo appunto del calendario delle emissioni per quanto concerne il primo mese del nuovo anno. Parecchi nostri ...

Stipendio NoiPa 12/2018 e tredicesima : cedolino pubblicato e pagamento in arrivo : Il cedolino NoiPA di dicembre 2018, con gli importi dello Stipendio e della tredicesima di quest’anno, è già pubblicato per la maggior parte degli amministrati. NoiPA, come sempre, garantisce la consultazione del cedolino qualche giorno prima dell’esigibilità. Il prossimo venerdì 14 dicembre è la data fissata per il pagamento, sia dello Stipendio che della tredicesima. cedolino NoiPA dicembre 2018 Sul portale NoiPA, il cedolino di ...

NoiPa - cedolino dicembre : tredicesima per gli statali il giorno 14 : Il cedolino NoiPa di dicembre, con il pagamento della tredicesima, arriverà in anticipo. Il giorno previsto è venerdì 14 dicembre. Il motivo per il quale gli statali riceveranno prima il cedolino con l'importo della tredicesima di quest'anno è legato alla data festiva del 16, visto che ricade di domenica. Dunque, in occasione del mese corrente, gli statali riceveranno la tredicesima mensilità nello stesso giorno in cui essa sarà esigibile anche ...

NoiPa cedolino dicembre : anticipata data esigibilità dello stipendio e della tredicesima : Con il Cedolino di dicembre gli amministrati NoiPa potranno sia vedere l'importo del proprio stipendio, sia l'importo della tredicesima la cui esigibilità sarà anticipata rispetto agli altri mesi; infatti non si dovrà attendere il solito 22-23 dicembre ma è venerdì 14 il giorno in cui il personale scolastico potrà disporre della gratifica natalizia disposta dall'articolo 80 del Ccnl. Cedolino dicembre: dove e come vedere l'importo dello ...

NoiPa : guida alla lettura del cedolino dello stipendio - in ogni sua parte : Come si legge il cedolino dello stipendio Noipa? Il cedolino dello stipendio viene pubblicato regolarmente ogni mese sul portale, e da lì è scaricabile. Il cedolino di novembre 2018, anche se molti hanno già potuto visualizzare gli importi. Non tutti sanno bene come consultarlo. I cedolini di Noipa sono divisi in tre pagine. Di seguito, per ogni pagina, spieghiamo i contenuti, così come riportato sul portale ufficiale. Per la guida illustrata ...