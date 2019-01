Siria ultime notizie | si alza la tensione tra Israele e Iran

termometropolitico

: RT @mttslv: Contesto di questo tweet: nelle ultime ore Israele ha bombardato obiettivi iraniani in Siria, violando la sovranità del paese n… - GIANNNPAN : RT @mttslv: Contesto di questo tweet: nelle ultime ore Israele ha bombardato obiettivi iraniani in Siria, violando la sovranità del paese n… - OttobreInfo : RT @mttslv: Contesto di questo tweet: nelle ultime ore Israele ha bombardato obiettivi iraniani in Siria, violando la sovranità del paese n… - zazoomnews : L’autodifesa di Israele in Siria - #L’autodifesa #Israele #Siria -

(Di martedì 22 gennaio 2019): silatraGaleotta fu la. Sono infatti da riferire agli ultimi sviluppi del conflitto nel paese mediorientale le nuove tensioni traed. In particolare, ci riferiamo alla notizia del ritiro delle truppe Usa dal nord del paese. Processo su cui tra l’altro ancora non esiste una dinamica chiara e definitiva su tempistiche e portata del ritiro.La decisione di Trump sembra però aver convintoa contrastare con ancora maggiore forza il radicamentoiano nel paese. La strategia di Teheran negli ultimi anni è stata infatti quella di creare sempre più postazioni in. Queste sarebbero, a detta dei vertici delle forze armate di Tel Aviv, potenzialmente adoperabili in un conflitto armato contro. Uno scenario ovviamente inviso allo stato maggiore israeliano, impegnato insieme ad Arabia ...