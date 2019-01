Bari | si fingeva finanziere per vendere riviste giuridiche agli imprenditori | arrestato

Bari - si fingevano petrolieri per rubare migliaia di litri di benzina : in tre arrestati per truffa : Un imprenditore e due operai hanno avviato una trattativa con un'azienda di Monopoli per acquisire 15mila litri di benzina spacciandosi per titolari di una multinazionale inesistente. Ma la truffa è già andata a segno in altre occasioni