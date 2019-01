ECLISSI DI LUNA | LA PRIMA SUPERLUNA DEL 2019 Domani 21 gennaio sveglia all' alba | la

Calendario astronomico 2019 : ECLISSI lunare - solare e Mercurio. Gli eventi imperdibili : Calendario astronomico 2019: eclissi lunare, solare e Mercurio. Gli eventi imperdibili eclissi lunare e solare 2019: i giorni Anche nel 2019 si potrà assistere a diversi eventi astronomici di livello, come ad esempio eclissi, allineamenti planetari, comete e non solo. Per gli appassionati del genere, in questo articolo andremo a proporvi gli eventi principali che avverranno in questo nuovo anno a cui si potrà assistere. LEGGI ANCHE: Ultima ...

ECLISSI lunare totale 21 gennaio 2019 : orario e dove vederla in Italia : Eclissi lunare totale 21 gennaio 2019: orario e dove vederla in Italia dove vedere l’Eclissi lunare totale Nuovo appuntamento imperdibile per gli appassionati di astronomia il cui precedente risale al 27 luglio 2018 con l’Eclissi lunare totale visibile nei cieli di Nord e Sud America e dell’Europa. La data da segnare sul calendario è quella del 21 gennaio. In particolare l’orario clou sarà intorno alle 6:15 (tra le ore 6:13 e le 6:16) ...

Superluna - questa notte la prima ECLISSI del 2019 : come e dove vederla : Naso all'insù nella notte tra il 20 e 21 gennaio, quando si potrà osservare un'eclissi totale di Luna , la prima Superluna del 2019. Il fenomeno astronomico torna dopo quasi un anno di assenza, ma c'è ...

ECLISSI della “Superluna di Sangue” : la diretta streaming - le immagini dal mondo [VIDEO LIVE] : Occhi al cielo per l’Eclissi della “Super Luna rossa“: il nostro satellite naturale ci riserva uno spettacolo poco prima dell’alba del 21 Gennaio 2019. In dettaglio, la Luna entrerà nel cono d’ombra alle 04:33, mentre la totalità si verificherà tra le 05:41 e le 06:43, momento in cui l’intero disco lunare assumerà la tipica colorazione rossastra. Il massimo del fenomeno è previsto alle 06:12. La Luna piena del ...

Cosa sapere sull'ECLISSI della "Superluna di Sangue" : Tutti in attesa dell'eclissi lunare totale che avverrà nella notte tra domenica e lunedì, un evento che, così visibile, si ripeterà solo tra oltre dieci anni, il 20 dicembre 2029. La "Superluna di Sangue raggiungerà il suo picco in Italia all'alba, intorno alle 6 del mattino, mostrandosi con il caratteristico colore rosso scuro dovuto alle rifrazioni della luce solare attraverso l'atmosfera della Terra. La luna piena di ...

Stanotte sarà possibile vedere l'ECLISSI di Luna a partire dalle 3.30 del mattino : Oggi, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2019, potremo godere di un grande spettacolo naturale: l'eclissi Lunale. Il nostro satellite darà il meglio di sé dalle 3.30 del mattino, ma l'eclissi arriverà al suo massimo poco prima dell'alba di lunedì 21 gennaio. l'eclissi di Stanotte con la Luna rossa l'eclissi di Stanotte sarà uno spettacolo naturale imperdibile, anche perché la prossima eclissi è prevista tra ben 10 anni e inoltre la Luna si ...

E’ la notte dell’ECLISSI della “Superluna di Sangue” : ecco dove vederla - orario e dirette streaming dall’Italia e dal mondo [VIDEO LIVE] : Occhi al cielo nella notte tra 20 e 21 Gennaio: sarà protagonista la “Super Luna rossa“: il nostro satellite naturale tornerà ad attraversare l’ombra della Terra. L’evento astronomico si verificherà prima del sorgere del Sole. La Luna entrerà nell’ombra della Terra alle 04:33, mentre la totalità si verificherà tra le 05:41 e le 06:43, momento in cui l’intero disco lunare assumerà la tipica colorazione ...