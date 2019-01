Di Battista va all' attacco del Carroccio | Deve restituire 49 milioni agli

Di Battista su Rai 1 : 'Amo la politica - ma non mi candido alle Europee' : Alessandro Di Battista è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata del 20 Gennaio di "Che tempo che fa" e, dopo lunghi mesi di assenza, ha fatto il punto sulla situazione italiana, e non solo, spaziando dal Tav al tema immigrazione, dalle elezioni europee al bilancio del governo giallo-verde L'ex deputato, tornato in Italia da pochi giorni, dopo 6 lunghi mesi che l'hanno visto viaggiatore, esploratore, studioso ma soprattutto collaboratore ...

