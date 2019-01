Appuntamento stasera con Juventus-Chievo | ecco dove seguire la gara in Tv

La Porta Rossa : Stasera su Rai Due il terzo Appuntamento con le repliche : Nuovo appuntamento con le repliche della fiction rai che vede Lino Guanciale nei panni del protagonista Leonardo Cagliostro.

Che vuol essere milionario? : nuovo Appuntamento stasera su Canale 5 : Stasera parteciperà al celebre programma di Gerry Scotti un nuovo concorrente, che proverà a raggiungere l'obiettivo finale del gioco a premi.

SuperBrain - Le Supermenti : Stasera su Rai 1 il secondo Appuntamento : Prosegue la sfida tra le Supermenti del talent show condotto da Paola Perego. Il trio di giudici famosi della seconda puntata di oggi è composto da Amanda Lear, Antonino Cannavacciuolo e Giampaolo Morelli.

Junior Bake Off Italia : stasera il primo Appuntamento su Real Time : Da stasera 4 gennaio al via la quarta edizione del talent culinario di Real Time condotto da Katia Follesa.

Cenerentola stasera su Rai Uno - il secondo Appuntamento con le principesse Disney : Dopo Biancaneve e i sette nani, andato in onda ieri sera, per le festività del Natale, Rai Uno stasera propone sempre in prima serata alle 21,25, Cenerentola, il classico del 1950 con protagonista l'indimenticabile Cinderella (che è anche il titolo originale). Il film trae ispirazione dalla fiaba dei Fratelli Grimm ed è uno dei più famosi classici d'animazione realizzati da Walt Disney. La versione stasera in onda sarà quella restaurata, sia da ...

Miracolo nella 34a strada : Appuntamento con la magia del Natale stasera su Canale 5 : In questa sera di Natale Canale 5 propone per la prima serata Miracolo nella 34a strada, un classico natalizio adatto a tutta la famiglia. L'appuntamento è alle ore 21,20 sulla rete ammiraglia di Mediaset....Continua a leggere

Diretta Bake Off - Stelle di Natale : stasera in onda il secondo Appuntamento. : stasera su Real Time andrà in onda il secondo appuntamento con Bake Off - Stelle di Natale, il talent show culinario condotto da Katia Follesa e che vede nel ruolo di giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara. Come molti di voi già sapranno, questo spin off di Bake Off Italia vede come protagonisti i vincitori delle prime sei edizioni del programma e a ogni puntata si dovranno sfidare a suon di dolci natalizi. Come sempre le prove ...

Programmi TV di stasera - martedì 18 dicembre 2018. Su Rai1 ultimo Appuntamento con «L’Amica Geniale» : Gaia Girace e Margherita Mazzucco in L'Amica Geniale Rai1, ore 21.25: L’Amica Geniale – Ultima Puntata – 1^Tv Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. I fidanzati: Lila si fidanza ufficialmente con Stefano Carracci che, ammaliato dai progetti delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da ...

Bake Off - Stelle di Natale : stasera il primo Appuntamento dello speciale natalizio su Real Time : I vincitori di tutte le edizioni dello show culinario di Real Time si sfidano in questo speciale di tre puntate a tema natalizio.

Nero a Metà : stasera il quarto Appuntamento su Rai 1 : Torna l'appuntamento con la fiction di Rai 1 che vede Claudio Amendola nei panni del ruvido ispettore Carlo Guerrieri.

Appuntamento stasera con il Gran Galà del calcio : dove seguirlo in Tv : Si preannuncia una serata davvero emozionante per tutti gli appassionati dello sport più amato in Italia: è infatti in programma il Gran Galà del calcio, Megawatt Court di Milano (Via Watt, 15) con la conduzione di Diletta Leotta e la cena stellata dello chef Davide Oldani. La manifestazione è curata dal 2011 dall’AIC ed è […] L'articolo Appuntamento stasera con il Gran Galà del calcio: dove seguirlo in Tv è stato realizzato da ...

Mai dire talk : il ritorno della Gialappa's e del Mago Forest - il primo Appuntamento stasera su Italia 1 : Dibattiti, parodie e approfondimenti: al via il primo appuntamento con 'Mai dire talk' in prima serata su Italia 1.

Nero a Metà : stasera il secondo Appuntamento su Rai 1 : Vi aspetta il secondo appuntamento con la nuova fiction che vede Claudio Amendola nei panni del protagonista.