Siracusa | gli trovano droga in casa | arrestato ma lo lasciano libero

Siracusa - 500 mila euro per gli asili nido : Il Comune di Siracusa potrebbe accedere al bando di finanziamento di 500 mila euro per gli asili nido. La proposta del deputato nazionale Scerra

Pallanuoto - semifinali Euro Cup 2019 : l’Ortigia pesca il Marsiglia! Ritorno in Italia - a Siracusa si può scrivere la storia : L’urna di Nyon ha emesso il verdetto: nella semifinale dell’Euro Cup di Pallanuoto l’Ortigia dovrà affrontare i transalpini del Marsiglia. Andata in Francia il 23 gennaio, Ritorno a Siracusa il 27 febbraio: i siciliani, che già fin qui hanno completato un percorso senza precedenti per il club, possono davvero scrivere la storia. Certo, l’avversario francese è davvero ostico da superare, ma già in diverse occasioni nella ...

Siracusa - uccise la moglie incinta della loro bambina : condannato all’ergastolo : condannato all’ergastolo e a tre mesi di isolamento diurno per avere ucciso la moglie incinta. Dopo sei ore di camera di consiglio i giudici della Corte di Assise di Siracusa hanno accolto la richiesta dell’accusa, che chiedeva il carcere a vita per Christian Leonardi. L’uomo, disoccupato Siracusano di 43 anni, è accusato dell’omicidio della moglie, Eligia Ardita, 35, e della figlia che portava in grembo. La donna, infermiera ...

Camera - bagarre per gli insulti sessisti del web M5S all'on. Siracusano - Fi - : L`istigazione all`odio sociale, alla violenza verbale e all`aggressione e la diffamazione a mezzo social - ha scritto Siracusano - sono la peggior politica che si possa esprimere e si tratta di una ...

Siracusa - sorpreso con cocaina e hashish : finisce agli arresti in casa : Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa impegnati in un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di ...

Siracusa - faceva prostituire i figli di 3 - 4 e 7 anni : arrestata una donna : faceva prostituire i figli di 3, 4 e 7 anni. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Siracusa che hanno arrestato tre persone, tra cui la madre delle vittime, una donna di 43 anni. In manette è finito anche un carabiniere di 41 anni, all’epoca in servizio presso la stazione del comune di residenza della donna e delle vittime, oltre al consuocero di 46 anni. I tre sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ...

Siracusa. Madre fa prostituire per denaro i figli di 3 - 4 e 7 anni : Una storia orribile avvenuta a Siracusa. Una Madre di 43 anni, disoccupata, faceva prostituire i tre figli per denaro. I

Siracusa - donna costringeva i figli minorenni a prostituirsi : tra i clienti un carabiniere : Succede in un piccolo paese in provincia di Siracusa, dove una donna di circa 43 anni avrebbe costretto i propri figli alla prostituzione per ben due anni. I tre bambini, di 3, 4 e 7 anni, venivano maltrattati ed obbligati a soddisfare le richieste dei clienti che con regolarità venivano ospitati nell'abitazione, tra questi vi è anche un carabiniere di 41 anni che è stato prontamente arrestato. Ad avere portato alla terribile scoperta sarebbero ...

Siracusa - mamma faceva prostituire i figli di 3 - 4 e 7 anni : arrestata : Tre bambini di tre, quattro e sette anni erano costretti dalla madre a prostituirsi in cambio di denaro in una casa e in un garage nei pressi di Siracusa. I fatti sono emersi soltanto nel 2016 dopo varie indagini, ovvero quando i piccoli hanno raccontato ad alcuni operatori sociali delle violenze subite per circa due anni, tra il 2014 e il 2016. La madre è stata messa agli arresti, mentre si viene a conoscenza di un pubblico ufficiale (nello ...

Siracusa - madre costringe per due anni i tre figli a prostituirsi. Arrestata insieme al consuocero e a un carabiniere : Tre bambini di 3, 4 e 7 anni – due femmine e un maschio – sono stati costretti dalla madre a prostituirsi in cambio di denaro. È successo tra il 2014 e il 2016 all’interno di un appartamento e di un garage in un piccolo comune del Siracusano. Martedì scorso i carabinieri di Catania hanno arrestato tre persone: la madre dei minori, Mario Schiavone – un carabiniere di 41 anni – e il consuocero 46enne dell’Arrestata. ...

Siracusa - arrestata mamma che faceva prostituire i figli piccolissimi | Tra i clienti un carabiniere : Le violenze sessuali sarebbero avvenute nell'abitazione della donna e in un garage tra il 2014, quando le vittime avevano 3, 4 e 7 anni, e l'ottobre 2016, quando furono sottratte alla potestà genitoriale

Siracusa - donna fa prostituire i figli di 3 - 4 e 7 anni : tra i clienti anche un carabiniere : Tre bimbi di 3,4 e 7 anni sono stati fatti prostituire per due anni dalla madre in una casa in provincia di Siracusa: tra i clienti anche un carabiniere.Continua a leggere

Siracusa - faceva prostituire i figli di 3 - 4 e 7 anni : arrestati la madre - il consuocero e un carabiniere : Blitz dell'Arma. I tre indagati sono stati scoperti dopo le denunce di una comunità a cui erano stati affidati i bambini

Armato di taglierino rapina una tabaccheria a Siracusa - preso : Nell'arco del pomeriggio del 19 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, erano intervenuti presso una tabaccheria di via Luigi Vanvitelli, durante la ...