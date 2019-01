Il principe Filippo al volante senza cintura | 2 giorni dopo incidente

Il principe Filippo al volante due giorni dopo l’incidente - senza cintura di sicurezza : Il principe Filippo è di nuovo alla guida. Giovedì 17, il consorte della regina Elisabetta era rimasto coinvolto in un incidente con un’altra auto. Lui stava uscendo dalla tenuta di Sandringham e immettendosi in una via più trafficata si è scontrato con un’altra auto: illeso il principe e ferite lievi per le donne che viaggiavano sull’altro veicolo. Illeso anche il piccolo di nove mesi che viaggiava con loro. “Sono stato ...

«Sono rimasto accecato dal sole» - le prime parole del principe Filippo dopo l’incidente : Elisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni ...

Incidente principe Filippo - il marito della Regina : “Sono stato accecato dal sole”. Indaga la polizia : “Sono rimasto accecato dal sole“. Così ha detto il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, alla polizia intervenuta dopo l’Incidente in cui è rimasto coinvolto giovedì mentre guidava la sua auto. Uno dei testimoni, Roy Warne, ha detto alla Bbc di aver visto l’auto del principe, una Range Rover, schizzare a tutta velocità attraverso la strada, scontrarsi con un’altra vettura e poi ribaltarsi. Accorso per prestare ...

Il principe Filippo dopo l'incidente in auto : «Accecato dal sole». Nell'altra macchina due donne e un bambino piccolo : Sono rimasto «Accecato dal sole». Lo avrebbe detto alla polizia il principe Filippo subito dopo l'incidente stradale in cui è rimasto ieri coinvolto, secondo quanto riporta un...

Incidente in auto - il principe Filippo : «Accecato dal sole». Nell'altra macchina due donne e un bambino piccolo : Sono rimasto «Accecato dal sole». Lo avrebbe detto alla polizia il principe Filippo subito dopo l'Incidente stradale in cui è rimasto ieri coinvolto, secondo quanto riporta un...

Incidente per il principe Filippo - i testimoni : "Avevo il suo sangue sulle mani. Lui urlava : 'Le mie gambe! Non posso muoverle'" : Ore drammatiche a corte per il brutto Incidente che ha coinvolto il 97enne principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II. "Sono stato accecato dal sole": così il principe avrebbe spiegato l'Incidente in auto che lo ha visto coinvolto ieri nei pressi della tenuta di Sandringham. Il reale consorte è sotto shock per quanto accaduto ma non ha riportato ferite e anche le due donne che si trovavano insieme a un neonato di dieci ...

Incidente d'auto per il principe Filippo : è illeso ma sotto shock : Il marito della regina Elisabetta, che compirà fra pochi mesi 98 anni, era alla guida di una Range Rover nei pressi della...

Paura per il principe Filippo : incidente d'auto a 97 anni : Paura nella giornata di ieri per il principe Filippo, 97enne duca di Edimburgo nonché marito della regina Elisabetta II.Filippo è stato infatti coinvolto in un incidente d'auto vicino alla tenuta reale di Sandringham. Alla guida di una Range Rover, incredibile ma vero, lo stesso principe, fortunatamente rimasto illeso dopo uno scontro con un'altra automobile. prosegui la letturaPaura per il principe Filippo: incidente d'auto a 97 anni ...

Il principe Filippo si è ribaltato con il Range Rover : il marito della Regina Elisabetta è sotto choc : Paura per il principe Filippo, 97 anni, che è stato coinvolto oggi in un incidente d'auto mentre rientrava nella residenza reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk. Il marito...

Il principe Filippo coinvolto in incidente d’auto - “è sconvolto e sotto shock” : Il principe Filippo, consorte 97enne della regina Elisabetta II, “è sconvolto e sotto shock” dopo un incidente d’auto nel quale la sua Land Rover è finita rovesciata su un fianco: si trovava al volante, ed è rimasto illeso, ma due persone che si trovavano in un altro veicolo sono rimaste ferite in modo lieve. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio nei pressi della tenuta di Sandringham, in Norfolk: lo ha reso noto la ...

Incidente d'auto per Filippo : il principe 97enne è salvo per miracolo : Paura in Gran Bretagna per il principe Filippo, inossidabile consorte della regina Elisabetta, uscito oggi illeso, ma sotto shock, da un Incidente stradale mentre era alla guida - a 97 anni suonati,...

principe Filippo guidava auto capovolta : ANSA, - LONDRA, 17 GEN - Era il Principe Filippo alla guida della Range Rover coinvolta in un incidente d'auto da cui è uscito illeso ma sotto schock. Lo ha precisato la Bbc. Nonostante l'età, 97 anni,...

Gb - incidente auto per principe Filippo : 22.47 incidente d'auto per il 97enne Principe Filippo mentre rientrava nella residenza reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk. Il consorte della Regina Elisabetta, non ha riportato ferite. La vettura, guidata da Filippo, si è scontrata con un altro veicolo e si è capovolta. Il Duca di Edimburgo, rimasto sotto shock, è stato accompagnato a Sandringham con un'altra auto. Impressionanti le immagini dell'incidente.

Regina Elisabetta : il principe Filippo ha avuto un incidente automobilistico : incidente per il Principe Filippo, il marito della Regina Elisabetta Grosso spavento per la Regina Elisabetta d’Inghilterra. Il marito, il Principe Filippo, ha avuto un incidente automobilistico. Come reso noto da Buckingham Palace, il 97enne ha avuto uno scontro vicino alla residenza reale di Sandringham, mentre guidava la sua Range Rover. Nell’incidente è rimasta coinvolta un’altra automobile […] L'articolo Regina ...