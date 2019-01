Sanità | dispositivi | nel 2017 quasi 6 miliardi di euro di spesa per le strutture pubbliche

meteoweb.eu

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ammonta adiladellesanitarieper imedici nel, in crescita del 2,6% rispetto al 2016. E’ quanto rileva il ministero della Salute nel Rapporto sulladellesanitariedel Ssn per l’acquisto dimedici – anno. Al 31 dicembrerisultano censiti nel sistema Banca dati e Repertorio deimedici del ministero della Salute 1.018.976medici e 45.543medico-diagnostici in vitro. Il Rapporto presenta in anteprima alcuni risultati di una recentissima analisi del settore in Italia, basata sulle informazioni contenute nella banca dati Aida (Analisi informatizzata delle aziende italiane), che ha tracciato nel 2016 la presenza di 4.465 imprese operanti nel settore deimedici, includendo nel campione imprese produttrici, ...