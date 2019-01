ilnapolista

: Emery cambia l’Arsenal e batte 2-0 il Chelsea di Sarri - SSCNapoliNews : Emery cambia l’Arsenal e batte 2-0 il Chelsea di Sarri - napolista : Emery cambia l’Arsenal e batte 2-0 il Chelsea di Sarri Nuovo assetto tattico e vittoria semplice. I Gunners a meno… - BiagioSdC : @strumentiumani Per quelli che 'non cambia l'allenatore per non ammettere di aver sbagliato': 17 anni al Siviglia,… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) L’Arsenal e lo United si riportano a meno tre Finisce 2-0 il derby londinese tra Arsenal e. Un derby tutto sommato senza storia, che l’Arsenal conduce in porto senza soffrire. È bastato un primo tempo dominato per segnarne due alla squadra diper poi controllare piuttosto comodamente nella ripresa. Perun altro derby perduto dopo quello 3-1 contro il Tottenham.Una partita senza particolari sussulti. Non spettacolare come quella dell’andata, quando l’Arsenal dominò ma ilandò avanti di due gol e poi, dopo il pareggio di Gunners, ebbe la forza di vincerla con Marcos Alonso.Questa sera, all’Emirates, meno fuochi d’artificio. È stata una partita su ritmi più bandi. All’Arsenal sono bastate poche accelerazioni. La squadra disi giocava molto, doveva vincere per tornare a meno tre e rimanere in corsa per un ...