Bruno Vespa | Se Silvio Berlusconi fa il miracolo allora Matteo Salvini

Luigi Di Maio - disastro a Porta a Porta : Bruno Vespa si morde le guance per non ridergli in faccia : Signore e signori, eccoci al Luigi Di Maio show. Siamo nello studio di Porta a Porta , il regno di Bruno Vespa , la cosiddetta terza camera del Parlamento. Un luogo in cui la politica è una cosa seria. Insomma, un luogo in cui ahinoi fino a qualche tempo fa era impossibile pensar di vedere uno come Di Maio. Ma tant'è, i tempi cambiano e ieri sera, giovedì 17 gennaio, da ...

Bruno Vespa rivelatore sull'umiliazione di Luigi Di Maio : 'Ma come mai Matteo Salvini...?' : Un caso politico. Si parla del cartello esposto da Matteo Salvini nella conferenza stampa di presentazione del decretone con cui sono state varate quota 100 e il disastroso reddito di cittadinanza. ...

Bruno Vespa rivelatore sull'umiliazione di Luigi Di Maio : "Ma come mai Matteo Salvini...?" : Un caso politico. Si parla del cartello esposto da Matteo Salvini nella conferenza stampa di presentazione del decretone con cui sono state varate quota 100 e il disastroso reddito di cittadinanza. come ormai noto, il leghista ha esposto un cartello che riportava soltanto "quota 100". Insomma, Salvi

Il signor Vespa chiama il figlio Bruno in onore del giornalista. Lui : "Gli farò da padrino" : Bruno Vespa è un vispo neonato di Rimini. No, non è uno scherzo. Anzi, in un certo senso sì. Uno scherzo del destino che ha portato il signor Giovanni Vespa, 45enne impiegato alle Poste, a chiamare ...

Bruno Vespa senza precedenti - massacra l'arbitro di Serie A : "Ti si gela la mano?" : "Agli arbitri si gela la mano se devono richiamare le squadre a centrocampo e minacciare la fine della partita se i cori razzisti continuano?". Lo scrive, piccato, Bruno Vespa su Twitter. Il riferimento è ovviamente ai cori razzisti uditi nel corso di Lazio-Novara, ottavi di finale della Coppa Itali

Giuseppe Conte - la soffiata di Bruno Vespa : "Ecco chi è davvero il premier" : Lo schiaffo di Giuseppe Conte a Matteo Salvini sui migranti della Sea Watch ha messo in luce, a sette mesi dalla nascita del governo un lato inedito del premier che Bruno Vespa, nel suo consueto editoriale del sabato sul quotidiano Il Giorno, descrive in modo esemplare: "Il professore pugliese è una

Bruno Vespa - il retroscena sulla lite tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte : "Ci vuole la macchina della verità" : Prima Giuseppe Conte, poi Matteo Salvini. Mentre a Porta a porta va in onda l'intervista al premier, il leader della Lega gli risponde su Facebook. Due giorni dopo, rivela Bruno Vespa, "mentre Salvini diceva che c'era stato il chiarimento, guardava incuriosito le valanghe di agenzie di stampa che il

Bruno Vespa - il retroscena sulla lite tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte : 'Ci vuole la macchina della verità' : Prima Giuseppe Conte , poi Matteo Salvini . Mentre a Porta a porta va in onda l'intervista al premier, il leader della Lega gli risponde su Facebook. Due giorni dopo, rivela Bruno Vespa , 'mentre ...

Bruno Vespa - la coppia chiama il figlio come il conduttore : e quando lui lo scopre... : Bruno Vespa è un bebè di pochi giorni. Il suo papà lo ha chiamato così proprio in onore del direttore di Porta a Porta il quale, appresa la notizia, si è offerto di fargli da padrino in una cerimonia a Roma. Giovanni Vespa, 45 anni, impiegato delle Poste con laurea in Lettere, aveva un sogno nel cas

Bruno Vespa - il retroscena bomba sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per gli immigrati : Bruno Vespa rivela il retroscena sullo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo che il vicepremier grillino ha dichiarato che donne e bambini a bordo della Sea Watch con a bordo 49 immigrati possono sbarcare in Italia. Insomma, nota il direttore di Porta a porta nel suo editoriale su il Giorn

Bruno Vespa si schiera con Matteo Salvini : "Che cosa non vi hanno detto sugli immigrati" : E' "insensata" per Bruno Vespa la rivolta dei sindaci. Matteo Salvini, scrive il direttore di Porta a Porta nel suo editoriale su il Giorno, "aveva già vinto la sua battaglia riducendo a 22mila gli sbarchi nel 2018 contro i 119mila del 2017, limitati anche grazie alla cura Minniti rispetto ai 181mil

Bruno Vespa - lo scenario catastrofico sul crollo della Lega nei sondaggi : “A Salvini resta una strada” : Bruno Vespa, lo scenario catastrofico sul crollo della Lega nei sondaggi: Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l’andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in vigore prima delle elezioni Europee. Bruno Vespa sul Quotidiano nazionale prevede il leghista in forte vantaggio su Luigi Di Maio, che fra tre mesi rischia di deludere ...

Bruno Vespa - lo scenario catastrofico sul crollo della Lega : 'A Salvini resta una strada' : Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l'andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in ...

Bruno Vespa - lo scenario catastrofico sul crollo della Lega : "A Salvini resta una strada" : Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l'andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in vigore prima delle elezioni Europee. Bruno Vespa sul Quotidiano nazionale prevede il leghista in fo