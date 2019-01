Manchester United: rinnovo quinquennale per Martial

lanotiziasportiva

: #Calciomercato | #United-#Martial, la storia continua???? - DiMarzio : #Calciomercato | #United-#Martial, la storia continua???? - DiMarzio : Giuseppe #Rossi si allenerà con il #ManchesterUnited ?? - forumJuventus : [TS] Volete Pogba? Dateci Douglas Costa. La Juventus continua a pensare al ritorno del centrocampista francese e co… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Calciomercato/ Dopo un momento no a causa del poco spazio in campo nella gestione Mourinho, Anthonysembra essere diventato un titolare inamovibile con Solskjaer. Ilvuole puntare su di lui anche in futuro e secondo ‘Sky Sports’, l’attaccante francese, classe ’95 , è a un passo dal. Un prolungamento che potrebbe rappresentare la sua definitiva esplosione in Premier League.Con 17 presenze ufficiali e 8 gol è diventato una pedina fondamentale per l’attacco e giornata dopo giornata sta riconquistando l’affetto da parte del pubblico di Old Trafford grazie alla sua velocità, estro e tanta tecnica.perLa Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.