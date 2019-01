Eclisse con la “Super Luna rossa” | appuntamento lunedì 21 Gennaio all’alba

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Tutto pronto per il primo vero spettacolo astronomico dell’anno: nella notte tra il 20 e 21sarà possibile osservare un’eclissi totale di, la prima Superdel 2019, dopo quasi un anno di assenza.Per vederla, bisognerà alzarsi all’alba dal momento che raggiungerà il culmine alle 6:12 italiane, ma la levataccia dovrebbe valere la pena perché per vedere un’eclissi simile bisognerà aspettare dieci anni.“L’eclissi del 21non sarà visibile in tutte le sue fasi, perché latramonterà prima della fine dell’eclissi parziale, ma tutta la fase di eclissi totale sarà ben visibile, meteo permettendo: sarà al mattino presto e durerà un’ora e 2 minuti”, spiega Mauro Messerotti, ricercatore dell’Osservatorio di Trieste dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).L’totale dovrebbe ...