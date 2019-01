Supercoppa Italiana – Allegri esalta CR7 e si congratula col Milan | “Cristiano? E’ il

Pagelle/ Juventus Milan - 1-0 - : i voti della partita - il trofeo è dei bianconeri! - Supercoppa Italiana - : Pagelle Juventus Milan: i voti della Supercoppa Italiana. E' dei bianconeri il trofeo, per l'ottava volta: decide il gol di Cristiano Ronaldo al 61' minuto.

Supercoppa Italiana - la Juventus piega il Milan 1-0 e diventa la più vincente di sempre! Decisivo il solito Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 e ha conquistato la Supercoppa Italiana. I bianconeri si sono imposti grazie a un gol di testa di Cristiano Ronaldo e hanno festeggiato a Gedda (Arabia Saudita) davanti a 62000 spettatori: i Campioni d’Italia hanno conquistato il trofeo per l’ottava volta nella storia (l’ultima risaliva al 2015, avevano poi perso le ultime due edizioni proprio contro i rossoneri e contro la Lazio) e ...

La Supercoppa Italiana inizia male : invasione di campo per un selfie con CR7 : Supercoppa Italiana iniziata con il piede sbagliato, dopo un’invasione di campo durante il riscaldamento, ce n’è stata un’altra nei primi minuti di gioco inizia con un’invasione di campo nella sfida per la Supercoppa tra Juventus e Milan a Gedda. Un tifoso è entrato sul terreno di gioco nel primo minuto di gara e si è avvicinato a Cristiano Ronaldo per scattare un selfie, prima di essere rincorso e raggiunto dagli ...

Supercoppa Italiana - Nadved snobba Higuain : “non è importante” : Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato del caso Higuain a pochi minuti dall’inizio della Supercoppa Italiana “Higuain? Non è importante, non è giusto parlare di Higuain e non sarebbe rispettoso né per lui, né per la squadra. Da domani si potrà parlare“. Pavel Nedved ai microfoni di Rai Sport ha snobbato il Pipita, asserendo di non voler parlare della questione. “Solo una Supercoppa con Allegri? Le ...